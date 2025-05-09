  • Новость часаПутин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Западные и мировые СМИ вели прямой эфир парада Победы
    Политолог: Россия продолжает дело великих победителей нацизма
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади
    Путин после парада Победы пообщался с командирами военных расчетов
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня

    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Французская Figaro, финская Helsingin Sanomat, испанская El Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы

    Лидер КНДР посетил посольство России в Пхеньяне на годовщину Победы

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, лично поздравив российский народ и отметив значимость исторических событий.

    Ким Чен Ын вместе со своей дочерью и высокопоставленными чиновниками посетил российское посольство в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лидер КНДР произнес поздравительную речь, в которой отметил: «Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества».

    Ким Чен Ын также поздравил российский народ с праздником Победы, пообещав, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе. Он подчеркнул, что отношения и дружба между КНДР и Россией достигли уровня «истинных братьев по оружию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зарубежные лидеры прибыли в Кремль для участия в праздновании Дня Победы. Президент России принял парад Победы на Красной площади. Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
    Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зрелищное завершение парада Победы в Москве обеспечил пролет пилотажных групп и штурмовиков, расцветивших небо над Красной площадью триколором.

    Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа, передает ТАСС. На празднике выступили «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, которые прошли над Красной площадью в парадном строю.

    Финальную точку поставили штурмовики Су-25, оставившие в небе полосу из цветов российского флага. Как отметили наблюдатели, проход авиации стал одной из самых ярких частей торжественного мероприятия.

    Ранее сообщалось, что колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    Коментарии (8)
    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Путин заявил, что представители разных национальностей, которые сокрушили нацизм, навсегда останутся в истории как русские солдаты, передает ТАСС.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Гости парада в Москве стоя аплодировали расчету участников спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время парада в честь 80-й годовщины Победы зрители стоя приветствовали расчет бойцов спецоперации на Украине, отличившихся мужеством и отвагой.

    Гости парада на Красной площади в Москве стоя приветствовали проходящий по брусчатке парадный расчет участников специальной военной операции, передает ТАСС. Торжественное мероприятие было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Военнослужащих Вооруженных сил России зрители встретили аплодисментами, подчеркнув особое уважение к их заслугам. В парадном строю приняли участие двадцать Героев Российской Федерации, сорок четыре георгиевских кавалера, а также пятьдесят четыре кавалера ордена Мужества.

    Ранее сообщалось, что на Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил силу страны в противостоянии попыткам возрождения нацизма и подчеркнул вклад советских войск в исход Второй мировой войны.

    Россия останется неприступной преградой для сторонников нацизма, русофобии и антисемитизма, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением во время парада Победы на Красной площади.

    Путин отдельно подчеркнул, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР после парада на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади пообщался с военнослужащими из КНДР.

    Путин выразил благодарность военным КНДР и передал всем северокорейским бойцам наилучшие пожелания, передает ТАСС.

    «Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», – заявил Путин.

    Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади, заявил, что россияне считают День Победы 9 Мая родным и главным праздником страны.

    «Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях и как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин также особо отметил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и не согласится с попытками исказить ее события или оболгать подлинных победителей. По его словам, память о Победе важна для всех поколений, а россияне обязаны защищать Родину и свои традиционные ценности. Он добавил: «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру и традиционные ценности».

    Глава государства подчеркнул, что Россия была и останется несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. «Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей», – заявил Путин.

    Путин также отметил единство общества и поддержку участников специальной военной операции, отдельно отметив их мужество и решимость. «Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», – сказал он.

    Кроме того, президент напомнил, что разгром нацизма стал возможен благодаря совместным усилиям стран Объединенных Наций, а открытие Второго фронта в Европе приблизило Победу. «Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

    Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Коментарии (2)
    9 мая 2025, 10:24 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной
    Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что жители РФ выражают солидарность с военными, задействованными в специальной военной операции.

    Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что вся страна поддерживает участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Четверо ветеранов старше ста лет посетили парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    На центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года.

    Как сообщает ТАСС, самому старшему из приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны на центральной трибуне Красной площади исполнилось 102 года. Это Хачик Овакимян, уроженец Армянской ССР, участник обороны Кавказа и боев за Керчь, награжденный орденами и медалями, у которого 20 внуков и правнуков.

    Среди ветеранов также оказались Розалия Абгарян, которая добровольцем отправилась на фронт в июне 1941 года и прошла всю войну в составе 88-го полка связи 18-й армии. Абгарян перенесла ранение в результате авианалета, участвовала в освобождении Праги.

    Иван Мартынушкин, еще один участник парада, был одним из первых советских военнослужащих, вошедших в концлагерь Освенцим. После войны он работал над реализацией атомных проектов СССР и был отмечен высокими государственными наградами.

    Четвертым ветераном стал Нерсес Симонян, который прошел войну в составе 318-й и 89-й стрелковых дивизий, участвовал в боях за Новороссийск и Севастополь, имеет множество наград за отвагу и трудовые заслуги.

    Все четверо ветеранов присутствовали на параде Победы на одной трибуне с президентом России.

    Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    Путин после парада Победы пообщался с командирами военных расчетов

    Tекст: Ольга Иванова

    После завершения парада на Красной площади президент России Владимир Путин лично поздравил командиров военных расчетов, участвовавших в праздничном марше.

    Путин после завершения парада Победы на Красной площади пообщался с командирами парадных расчетов, передает ТАСС. Вместе с министром обороны Андреем Белоусовым он прошел к военным от центральной трибуны, где находился во время парада вместе с иностранными лидерами и ветеранами.

    Путин лично пожал руки каждому из командиров расчетов, участвовавших в торжественном прохождении войск. В ходе короткой беседы глава государства выразил благодарность за участие в главном военном празднике страны.

    Напомним, в День Победы на Красной площади президент России Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    @ Наталья Селиверстова/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В завершение выступления на параде Победы на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Великой Победы и отметил роль народа-победителя.

    Глава государства завершил свою речь на параде обращением: «Слава народу-победителю! С праздником, С Днем Великой Победы! Ура!». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты. Он назвал День Победы самым главным праздником России.

    В ходе выступления Пути также напомнил о важности поддержки фронта со стороны народов Средней Азии и Закавказья во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он подчеркнул, что национальное единство важно для успешного развития страны и достижения ключевых стратегических задач.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США
    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области (видео)
    В МИД призвали Берлин прекратить поддержку ВСУ ради мира
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............