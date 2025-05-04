За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
СК возбудил дело на подростков за порчу выставки ко Дню Победы в Черняховске
Следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, в городе Черняховске Калининградской области группа подростков попыталась разрушить экспозицию в парке Победы. Экспозиция была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,передает РИА «Новости».
Видео правонарушения распространилось в социальных медиа, что вызвало общественный резонанс. В сообщении ведомства отмечается, что и.о. руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Д.Г. Канонеров поручил возбудить уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство.
В настоящее время следственные органы устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего, проводится расследование для выявления всех участников противоправных действий.
Ранее в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает управление Следственного комитета по Сахалинской области.