Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Адвокат Гуцул сообщил о планах Молдавии провести досрочные выборы в Гагаузии
Власти Молдавии хотят лишить Евгению Гуцул статуса главы Гагаузии и провести досрочные выборы, сообщил ее адвокат.
Он также сообщил, что защита намерена оспорить решение суда Кишинева о продлении домашнего ареста Гуцул, передает РИА «Новости».
Арест Гуцул продлен до 13 июня по делу о финансировании избирательной кампании Гуцул в 2023 году. Судья Сергей Чобану официально зачитал постановление: «Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул. Сторона обвинения попросила продление еще на 30 дней с 14 мая».
В апреле суд в Кишиневе постановил поместить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест после удовлетворения ходатайства прокуроров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Кишинев взял курс на ликвидацию автономии Гагаузии.