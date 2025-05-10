Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
В центре Вены включили песню на стихи Захаровой
Во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», – сообщила Захарова в Telegram.
Захарова опубликовала видео, на котором люди с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны слушают песню на улице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году чиновницу из Кривого Рога уволили за прозвучавшую песню «Верните память» на праздновании Дня Победы на Украине. Захарова говорила, что на создание этой композиции ее вдохновила трагедия с российским самолетом, сбитым в Сирии. Песня написана о подвиге героя России Олега Пешкова.