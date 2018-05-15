Украинскую чиновницу уволили из-за песни Марии Захаровой

Чиновницу из Кривого Рога, допустившую исполнение песни «Верните память» на 9 Мая, уволили с работы. Эту песню написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Завотдела культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова из Кривого Рога была уволена за прозвучавшую песню «Верните память» на праздновании Дня Победы на Украине, сообщает «Ридус».

Игнатова была ответственна за организацию мероприятия, в рамках которого разрешила артистам спеть на празднике песню за авторством официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Руководитель Игнатовой счел композицию неуместной и освободил чиновницу от занимаемой должности.

Ранее Захарова говорила, что на создание композиции ее вдохновила трагедия с российским самолетом, сбитым в Сирии.

Напомним, известные певцы уже исполняли песни на слова Захаровой. Так, в июне она поблагодарила певицу Наргиз за исполнение песни «Верните память» в ходе открытия Московского международного кинофестиваля.