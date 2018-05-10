В День Победы на Украине исполнили песню Захаровой о россиянах в Сирии

В ходе церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Кривом Роге прозвучала песня, написанная официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которую та посвятила российским солдатам в Сирии.

Певица исполнила песню «Верните память» у мемориала воинам в День Победы, сообщает «Первый криворожский». Исполнение композиции сопровождалось танцами, в которых участвовали девушки в костюмах с «библейскими мотивами» и белой одежде.

Подчеркивается, что за музыкальным номером наблюдали нардеп Константин Усов, глава Кривого Рога Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники и студенты. После окончания песни слушатели аплодировали, негативной реакции композиция не вызвала.

Также отмечено, что информация о произошедшем была передана украинским правоохранителям и спецслужбам.

Ранее известные артисты в России неоднократно исполняли песню «Верните память» на слова Захаровой. В июне она поблагодарила певицу Наргиз за исполнение этой композиции в ходе открытия Московского международного кинофестиваля. Захарова написала песню про погибшего в Сирии российского летчика Алексея Пешкова.