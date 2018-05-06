В «Бессмертном полку» в Мадриде приняли участие сотни человек

В ряде городов Испании в воскресенье прошла акция «Бессмертный полк», в Мадриде в ней приняли участие около 500 человек.

В столице Испании участники акции прошли по центральным улицам – аллеям Прадо и Реколетос. Завершился праздник концертом на площади Колумба, передает РИА «Новости».

Шествие возглавлял человек со Знаменем Победы, копией того, которое водрузили 1 мая 1945 года над Рейхстагом.

Также на шествие принесли флаги СССР, Второй Испанской Республики, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Белоруссии… Колонна двигалась под песни военных лет, голос Юрия Левина, зачитывающего сводки с фронтов. Туристы и местные жители с интересом рассматривали происходящее, снимали «Бессмертный полк» на телефоны.

Участник парада, Денис Гончаров принес на акцию фотографию своего прадеда, о котором известна лишь информация из архивов.

«Я нашел справку из военкомата – в ней говорилось, что Большаков Давыд Александрович пропал без вести под Сталинградом. Он отец моей бабушки. Бабушка сама из деревни под Ульяновском. Говорила, что ушел на фронт и не вернулся. Больше про него ничего не знали», – сказал Денис.

Испанцы с республиканскими флагами замыкали колонну – они присоединились к шествию в знак памяти о том, как СССР помогал Испании во время Гражданской войны, когда республиканцы боролись против армии Франко.

«Военно-техническая помощь СССР Испанской Республике была очень важной. Большое количество детей были эвакуированы в СССР, туда же после войны эмигрировали многие республиканцы, они участвовали в войне против фашизма в рядах Красной Армии», – говорит Анхелес Маэстро.

Посол России в Испании Юрий Корчагин также принял участие в шествии, он пришел на шествие с семьей. В его руках была фотография отца, Петра Афанасьевича, который в июне 1941 года закончил МГУ и только что защитил диплом, однако пошел на фронт и стал командиром пулеметного взвода, воевал на передовой.

«Всю войну прошел. Я мальчишкой любил его расспрашивать про войну. Он рассказывал», – сказал Корчагин.

Впервые в Мадриде акция прошла в 2016 году. Колонны прошли также по улицам Барселоны, Аликанте, Сантандера, Сан-Себастьяна и Льорет-де-Мар.

Ранее в воскресенье акция состоялась в Сеуле, Нью-Йорке, Сиднее, Лиссабоне, Стокгольме. В некоторых странах в этом году акция «Бессмертный полк» состоялась впервые.