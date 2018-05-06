В «Бессмертном полку» в Стамбуле приняли участие сотни человек

Около 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь генконсульства России в городе Сергей Лосев.

Акция прошла в Стамбуле в четвертый раз. Сотни людей – «соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР» – приняли участие в шествии, несмотря на непогоду, сообщил Лосев.

Накануне акцию провели в столице Турции. 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в Анталье, передает РИА «Новости».