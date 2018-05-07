Акция «Бессмертный полк» в Йоханнесбурге прошла на территории храма РПЦ

В акции «Бессмертный полк», которая прошла в Йоханнесбурге на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви, приняли участие свыше 200 человек.

Акция проводится в Йоханнесбурге с 2016 года, и в 2018 году число участников превысило показатели прошлых лет. В акции участвовали два ветерана, которые живут в ЮАР: 90-летний Валентин Аринин и 94-летняя Ципра Майбурд.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших героев Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Среди участников были и южноафриканцы. Так, адвокат Дерек Милне включил в «Бессмертный полк» двух своих предков. Милне отметил, что у него вызывает уважение то, с какой бережностью россияне относятся к своей военной истории и чтут память героев.