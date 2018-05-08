«Бессмертный полк» в Чехии прошел под патронатом Земана

По центральным улицам Праги более 3 тыс. человек прошли в рядах «Бессмертного полка», также акция состоялась в Карловых-Варах и Брно.

В Праге колонна, состоявшая из чехов и соотечественников, прошла с фотографиями принимавших участие во Второй мировой войне родных и близких. Она проследовала от Староместской площади до площади Фруктовый рынок, передает ТАСС.

«Шествие «Бессмертного полка» по чешским городам в канун праздника Победы стало доброй традицией», – заявил представитель Россотрудничества в республике Андрей Кончаков.

По его словам, в Праге акция проходит третий год подряд, причем каждый год количество участников увеличивается.

«Патронат над «Бессмертным полком» осуществляют президент Чехии Милош Земан и посол РФ в республике Александр Змеевский, она опирается на поддержку Россотрудничества», – сказал Кончаков.

На площади Фруктовый рынок для участников шествия, пражан и гостей чешской столицы был дан концерт, где выступили российская детская хоровая капелла «Центра классической музыки» из Владимира, чешский хор «Солнышко» из города Тршебич и хор Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии «Казаки Влтавы».

Также «Бессмертный полк» прошел по улицам городов Карловы-Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики), а в среду пройдет в Теплице.

Отметим, что в Германии пройдут более 20 маршей «Бессмертного полка».