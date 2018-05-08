В Загребе впервые прошел «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Загребе в годовщину освобождения от фашистов, сообщил пресс-секретарь посольства России в Хорватии Дмитрий Мальцев.

«В шествии приняли участие около 300 человек, по улицам Загреба прошли хорватские антифашисты и российские соотечественники», – цитирует Мальцева ТАСС.

Участники «Бессмертного полка» прошли от площади Жертв фашизма до площади Республики, после чего исполнили песни военных лет.

Организаторами шествия выступили Союз антифашистских борцов и антифашистов Хорватии и Координационный совет соотечественников Хорватии при поддержке представительства Россотрудничества.

Югославские войска окончательно освободили Загреб от усташей (хорватских националистов, пособников гитлеризма) 8 мая 1945 года.

Накануне представитель Россотрудничества в Загребе Наталья Якимчук сообщила, что во вторник в столице Хорватии Загребе состоится первое массовое шествие в рамках акции «Бессмертный полк».

Ранее акции «Бессмертный полк» прошли в Чехии, Ирландии, Египте и Австралии.