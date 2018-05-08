В Загребе впервые прошел «Бессмертный полк»

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НОВОСТЬ ЧАСА:СБУ провела массовые обыски у лидеров Компартии Украины
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны
Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
Косовский монстр пошел против своих создателей
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Ответ на вопрос о преемнике Путина
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек. Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет? Подробности...
Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно
Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...
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Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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В центре Рима сгорел пассажирский автобус
В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобусПодробности...
На Гавайях проснулся разрушительный вулкан
Проснувшийся на Гавайях вулкан Килауэа разрушил три десятка домов. Более 1,7 тыс. человек эвакуированы. Ранее геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,9, очаг залегал на глубине 5 км. На фото – потоки извергаемой вулканом лавы на улице поселка Леилани-ЭстейтсПодробности...
У российского президента появился российский лимузин
Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производстваПодробности...
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