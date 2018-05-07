В Хорватии впервые запланировали масштабное шествие «Бессмертного полка»

Во вторник в столице Хорватии Загребе состоится первое массовое шествие в рамках акции «Бессмертный полк», сообщила представитель «Россотрудничества» в Загребе Наталья Якимчук.

«8 мая впервые в Загребе столь масштабно будет проводиться акция «Бессмертный полк». Около 200-250 человек выйдут на шествие и пройдут по центральной улице столицы Хорватии с портретами своих предков и героев Югославии», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что акции состоятся также в городе Чаковац, на полуострове Истрия и у мемориалов воинам-освободителям в Илоке и Батине.

В подготовке памятного мероприятия в Загребе участвовали Россотрудничество, посольство в Загребе и Союз антифашистов Хорватии. Ранее в республике проводились подобные акции, однако они не были такими масштабными.

Акция «Бессмертный полк» в последние дни проходит в разных странах мира. Так, в воскресенье по Торонто прошли две колонны шествия – в нем приняли участие около 8 тыс. человек.