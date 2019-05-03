Националисты устроили факельное шествие в Одессе

В годовщину трагических событий в одесском Доме профсоюзов по улицам Одессы прошло около тысячи националистов, устроивших факельное шествие, сообщают СМИ.

Участники праворадикальных организаций назвали свою акцию «Маршем украинского порядка». Они прошли по улицам Шевченко, Пушкинской и Дерибасовской.

На Греческой площади был проведен молебен по погибшим участникам евромайдана и «спецоперации» в Донбассе, передает ТАСС со ссылкой на «1+1».

Напомним, националисты также устроили провокацию и на траурных мероприятиях, которые проходили на Куликовом поле, где жители города собрались с цветами и фото погибших в Доме профсоюзов.