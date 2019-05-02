На траурных мероприятиях в Одессе выкрикивали националистические лозунги

В Одессе на Куликовом поле, где проходят траурные мероприятия, молодые люди стали выкрикивать националистические лозунги.

Группа держала в руках красные воздушные шары, разговаривала на украинском языке, при этом выкрикивая националистические приветствия, передает РИА «Новости».

Остальные пришедшие почтить память погибших резко отреагировали на подобное поведение. Между людьми возникла словесная перепалка, однако правоохранители оперативно вмешались в конфликт.

Жители Одессы собрались на площади Куликово поле с цветами и фото погибших в трагедии пять лет назад, в городе запланированы памятные мероприятия и марши. Ранее правоохранители задержали 15-летную девочку-подростка из-за того, что она пришла на мероприятие в футболке с советской символикой.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.