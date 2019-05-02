В Одессе задержали девочку из-за советской символики

В Одессе правоохранители задержали 15-летную девочку-подростка из-за того, что она пришла на мероприятие в футболке с советской символикой, сообщили в главном управлении нацполиции по региону.

Несовершеннолетнюю доставили в территориальный отдел полиции и провели с ней разъяснительную работу, сообщается на сайте полиции.

Учитывая то, что девушка не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери к административной ответственности был привлечен ее отец.

С мае 2015 года на Украине работает закон о запрете публичного использования и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики в стране.

По нему в стране демонтировали советские памятники, менялись названия улиц и городов, при этом отказ происходит не только от наследия СССР, но и от всего, что связано с Россией. Так, недавно в Киеве «декоммунизировали» памятник Суворову.