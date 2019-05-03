В Крыму прокомментировали слова Зеленского об общем России и Украины

Россию и Украину объединяет общая история, общая культура, тесные родственные связи, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что объединяет две страны.

«Он (Владимир Зеленский) слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», – отметил Фикс, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Вице-спикер добавил, что в государствах проживают два братских народа и им нечего делить.

«Об этом непозволительно забывать и игнорировать никому», – заключил парламентарий.

Напомним, Зеленский заявил, что у России и Украины общего на сегодняшний день только граница.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД