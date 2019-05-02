Зеленский сказал, что общего у России и Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у соседних государств общего на сегодняшний день только граница.

«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день». Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось лишь одно – это государственная граница», – написал Зеленский в своем Facebook.

Он добавил, что Россия должна Украине вернуть контроль за границей.

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«Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», – отметил Зеленский.

ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов. Зеленский набрал во втором туре президентских выборов 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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