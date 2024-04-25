Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике России
Позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции», – приводит его слова ТАСС.
По итогам 2023 года ВВП страны вырос на 3,6%. По словам президента, среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5%, и в России сейчас рекордно низкая безработица – менее 3%.
Напомним, Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встречал главу государства руководитель РСПП Александр Шохин.