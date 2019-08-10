Трамп обвинил Голливуд в расизме

Президент США Дональд Трамп заявил, что современный Голливуд является «в высшей степени расистским».

Трамп написал в Twitter, что «либеральный Голливуд – в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть».

«Они любят называть себя элитой, но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд) решительно противостоят», – добавил американский лидер.

Он отметил, что «выходящие в прокат фильмы снимаются лишь для того, чтобы разжечь и посеять хаос».

«Они создают собственную жестокость, а потом пытаются винить других», – уверен президент.

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