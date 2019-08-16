New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией

Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.

Он отметил, что редакция перешла от освещения темы о «вмешательстве» России в выборы в США, к теме личности американского президента. «Мы построили работу редакции таким образом, чтобы освещать одну тему, и мы делали это успешно. Теперь нам необходимо перегруппировать силы и направить имеющиеся у нас ресурсы на другую тему», – приводит слова Баке ТАСС со ссылкой на интернет-портал Slate.com, который опубликовал стенограмму высказываний редактора.



«И наши читатели, и часть сотрудников редакции рукоплещут, когда мы выступаем с критикой в адрес Дональда Трампа, и критикуют нас, когда мы критикуем Джо Байдена», – заявил редактор.

Баке отметил, что задача издания состоит в том, чтобы «показать, «как заставить администрацию отвечать за свои действия».

По мнению издания Washington Examiner, утверждения New York Time «о сговоре» оказались фальшью, а «скважина, питавшая тему сговора Трампа с Россией, истощилась».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее заявил, что Россия якобы собирается «вмешаться» в выборы в США в 2020 году.