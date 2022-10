Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой Мировые СМИ: Путин призвал к свержению западного миропорядка 3 октября 2022, 12:20

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Речь Путина знаменует новый этап войны на Украине, его посыл однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом. Так в западной прессе отреагировали на «Георгиевскую речь» Владимира Путина, в рамках которой президент РФ выступил с резким осуждением США и их союзников, упомянув работорговлю и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама. Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле и на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца и продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США, сообщает The New York Times. «Путин обращался к трем ключевым аудиториям. Русским он объяснял растущие трудности, настаивая на том, что они борются за свое выживание. Западу он показал свою решимость продолжать сражаться, несмотря на санкции и поставки оружия Украине», – считает американская газета. «А для остального мира Путин представил себя лидером глобального движения против «западных расистов». Он утверждал, что Запад не изменился с тех пор, когда жестоко колонизировал другие страны и вел войны, чтобы получить экономическое преимущество», – говорится в публикации NYT. «За нами правда, а в правде – сила, а значит, победа! Победа будет за нами!» – сказал Путин во время митинга на Красной площади, позаимствовав крылатую фразу из российского криминального фильма 2000 года», – добавляет издание, намекая на культовый фильм «Брат 2» и диалог между главными персонажами картины Данилой Багровым и Ричардом Мэннисом на тему денег, силы и правды. В другом материале New York Times называет воссоединение России с четырьмя регионами частью экзистенциальной битвы Москвы с Западом. «Также Путин охарактеризовал конфликт с Западом еще более жестко, чем в предыдущих выступлениях, рассказывая о многовековых военных действиях Запада. Он осудил мировой порядок, возглавляемый американцами, как фундаментально злой, коррумпированный и нацеленный на уничтожение России», – указывает газета. «Не говоря об этом прямо, Путин также намекнул, что думает о роли ядерного оружия в войне. Охарактеризовав Запад как «насквозь лживый и лицемерный», он отметил, что Соединенные Штаты были единственной страной, применившей ядерное оружие в войне. Затем он добавил: «Кстати, они создали прецедент», – заключает издание. «Ядерные угрозы г-на Путина остаются двусмысленными. Он прямо не сказал, что Россия применит ядерное оружие. Но его комментарий от 21 сентября, похоже, выходит за рамки российской доктрины, согласно которой ядерное оружие может применяться только в случае угрозы существованию российского государства», – отмечает в свою очередь The Wall Street Journal. На эту тему «Спустя восемь с половиной лет после того, как Владимир Путин объявил о возвращении Крыма, он собрал элиту России в Георгиевском зале Кремля на очередную церемонию: на этот раз предъявив претензии еще на четыре области Украины», – пишет британская The Guardian «Пятничная речь, вероятно, войдет в историю как еще одна веха в долгом правлении Путина в России. И хотя это был тот же зал, те же люди и тот же месседж, что по теме Крыма в марте 2014 года, контекст сейчас совсем другой. За пределами России многие считали, что Путин прав: как Запад может читать лекции другим о нарушении суверенитета после Ирака и Ливии? Многие европейские политики хотели бы вернуться к обычным отношениям с Россией», – добавляет издание, отмечая, что на этот раз международная ситуация куда менее благоприятна для Москвы. «Они не хотят, чтобы мы были свободными. Они хотят, чтобы мы были колонией. Они не хотят равноправного партнерства, они хотят ограбить нас», – сказал он и переключился с осуждения «тоталитаризма, деспотизма и апартеида» сегодняшнего Запада на историческое разграбление Индии, бомбардировку Дрездена в конце Второй мировой войны и «многополость» в моде на Западе», – констатирует Guardian. На этом фоне телеканал CNN усматривает в «Георгиевской речи» Путина готовность России «положить конец войне»: «Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, считает, что Путин, возможно, готовится к миру. «Я думаю, что он стремится к тому, чтобы сказать, размахивая ядерным оружием: давайте договоримся об урегулировании. И давайте я сохраню то, что уже взял». «Никто не знает, что на самом деле происходит в голове у Путина. Есть сомнения на счет того, что Путин готов пойти на компромисс ради мира, выходящий за рамки его условий», – добавляет телеканал. В то же время National Interest считает, что «речь Путина знаменует новый опасный этап войны на Украине». «Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», – говорится в публикации издания. «Это обращение знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций, изложенных в речи Путина на Мюнхенской конференции 2007 года», – отмечает NI. «Речь в значительной степени следует рассматривать как резкое осуждение западного мира, в которой упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также ковровые бомбардировки Вьетнама», – подчеркивается в публикации. При этом немецкая пресса преимущественно оценивает «Георгиевскую речь» Путина в контексте грядущей зимы, энергетического кризиса и угрозы либеральным ценностям. «Кажется, Путин настроен все более радикально в плане идеологии. Он отложил роль нападающего, а вместо нее взял на себя роль защитника России и последнего бастиона, защищающего справедливость в мире», – указывает Süddeutsche Zeitung. Вместе с тем польская пресса, в отличие от CNN, не видит возможностей для компромисса по Украине. «Чтобы сохранить завоеванные земли, Путин должен победить украинскую армию. А украинцы, чтобы победить Путина, должны освободить их. Здесь нет места ничьей. Поэтому война будет продолжаться», – резюмирует Rzeczpospolita, умалчивая о роли Запада и в частности Польши в этом противостоянии.