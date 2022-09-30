Возвращение Донбасса, Запорожья и Херсона отметили рекордным концертом

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30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 23:51  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Россия вернулась к выбору Петра Великого

Петр вывел Россию на уровень империи, но это потребовало больших усилий от всего народа Hamburger Kunsthalle
Император Петр I опять претендует на роль символа всей страны: среди политиков прошлого россияне отдают предпочтение именно ему. Сохраняет свою популярность и генералиссимус Иосиф Сталин, которому пришлось ответить примерно на те же исторические вызовы, что и Петру. Современная Россия опять оказалась перед этими вызовами – и ставки для нее чрезвычайно высоки.  Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...

Подрывом «Северных потоков» США разрешили Киеву унижать Европу

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее. Подробности...

Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек
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    Возвращение Донбасса, Запорожья и Херсона отметили рекордным концертом

    Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть»
    		   30 сентября 2022, 23:51
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек.

    В пятницу вечером на Красной площади состоялся большой митинг-концерт «Выбор-людей: вместе навсегда!» в честь вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Это произошло спустя несколько часов после того, как рядом, в Кремле прошла торжественная церемония, в ходе которой президент Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

    Митингом-концертом управляли телеведущие Юлия Барановская и Руслан Осташко, а площадь, как убедился репортер газеты ВЗГЛЯД, была запружена полностью – в толпе были зрители всех возрастов. Они махали российскими флагами, танцевали, водили хороводы, ели и пили, подпевали звездам, голоса которых звучали со сцены. Как сообщил позднее ТАСС со ссылкой на МВД, в меропритии на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек.

    Творчество большинства певцов было так или иначе связано с новыми российскими территориями. Так, на концерте выступили автор хита «Слышу ZOV» Александр Павленко из Луганска. Пели и не раз бывавшие в Донбассе российские звезды Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Юлия Чичерина, Николай Басков.

    Одним из тех, кого особенно тепло встретила публика, стал актер Иван Охлобыстин, кстати, еще несколько лет назад получивший гражданство ДНР. «Есть такое мнение, что скоро СВО переименуют в контртеррористическую операцию. Некоторые говорят, что это будет даже Отечественной войной, но я думаю, что и этого мало. Правильнее назвать это «священной войной», – заявил Охлобыстин.

    Впрочем, выступали не только артисты и поэты – в празднике приняли участие и фронтовики – командир огнеметного взвода ВС РФ Андрей Соловьев и замкомандира взвода 55-й мотострелковой бригады Мерген Донгак, получившие звание Герой России за совершенные в ходе спецоперации подвиги.

    «Я чувствую безумное счастье! Сейчас такой момент, когда все россияне, а также жители освобожденных регионов, поняли: в конце концов, все ожидаемое ими стало реальностью», – сказал газете ВЗГЛЯД участник митинга, пенсионер-москвич Владимир. По словам собеседника, он с семьей теперь будет каждый год 30 сентября отмечать возвращение на родину четырех регионов. «Я следил за референдумами. В итоге, что ожидал, то и случилось.

    Мне уже 62 года, а ждал я воссоединения с юго-востоком Украины примерно последние лет 20.

    Как сказала ведущая сегодня: «Тот, кто с Россией, не может проиграть». Теперь для всех очевидно, что это так и есть. Это наша страна, это серьезные вещи», – подчеркнул он.

    «Я думаю, поздновато воссоединились, нужно было раньше. Но хорошо, хоть так», – добавил другой житель столицы Михаил. Впрочем, считает он, восемь лет назад – когда Киев начал террор против жителей Донбассе, а тем более сразу после распада СССР, ситуация была другой. «Мы были слабоваты – в политическом плане, в военном. Однако Россия провела мощные военные реформы, улучшилось финансовое состояние и госуправление. И теперь мы готовы к тем геополитическим шагам, какой сделали сегодня», – сказал он.

    «У меня жили родственники в Донецке, но после 2014 года перебрались в Москву. Кроме того, несколько моих друзей сейчас участвуют в спецоперации. Я по состоянию здоровья уже не могу, поэтому я здесь. Хочу так опосредованно помочь им в нашем общем деле», – отметил Михаил.

    Тем временем на сцене появились лидеры новых территорий. «Донбасс вернулся домой. Долгие восемь с половиной лет мы ждали, верили, надеялись, и вот этот день свершился. Русские люди объединились», – сказал глава ДНР Денис Пушилин и пообещал: «Донбасс отчизну не подведет».

    «Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. Наши люди, наши земляки поддержали на референдуме идею вхождения Херсонской области в Российскую Федерацию. Спасибо вам за это! Мы вместе всегда победим», - заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Это победа, к которой мы шли, сквозь ожесточенные бои и сражения. И, конечно же, эта победа не могла бы состояться без помощи народа России», – сказал, в свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Глава Запорожья Евгений Балицкий, мечтая о будущем мирном времени, привел слова одной из песен Владимира Высоцкого: «И когда наши девушки сменят шинели на платьица – Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!» Давайте с вами запомним этот день! Спасибо вам за то, что вернули нам Родину!».

    После этого на сцену поднялся президент Владимир Путин. «Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости», – начал свою речь глава государства. Он напомнил о том, что «именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением». Однако ни в начале 20-х годов, ни в начале 90-х, когда распался СССР, все решали между собой элиты , а «миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил». «И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор – быть со своей исторической родиной, с Россией!» – сказал он. Эти слова были встречены овацией.

    Путин привел для примера один из эпизодов состоявшегося на днях голосования. «Выборы в Луганске, люди стоят в очереди на улице на один из избирательных участков и начался артиллерийский обстрел. Снаряд упал рядом, недалеко. Никто не покинул очередь на избирательный участок», – рассказал президент. «Удивительно!» – воскликнул он.

    На ваш взгляд

     
    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?



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    «В течение 10-летий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру», – отметил Путин. «Ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине и передали это своим детям», – сказал президент. Он подчеркнул, что Россия не только «открывает двери родного дома для братьев и сестер», она открывает им свое сердце. «Добро пожаловать домой!» – поприветствовал их Путин. В толпе это приглашение встретили рукоплесканиями.

    Одним из «хедлайнеров» концерта стала 16-летняя луганская поэтесса Богдана Нещерет – рядовой бригады «Призрак» Алексея Мозгового, прочитавшая со сцены стихотворение о любви к России. Интересно, что еще в возрасте восьми лет она была названа Службой безопасности Украины одним из главных врагов киевского режима. Также за свои стихи Богдана была включена в списки сайта «Миротворец». Уже за сценой она разговорилась с президентом, рассказала ему о своих стихах. «На сборничек наберется? Давай издадим», – тотчас предложил Путин. Девушка куда-то отлучилась, а затем вернулась с рукописной тетрадью в руках, и передала ее прямо в руки главе государства – государства, которое в этот день увеличилось сразу на четыре новых территории.

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