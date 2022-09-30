Путин пообещал помочь с изданием стихов 16-летней поэтессы из Донбасса

Президент России Владимир Путин после выступления на митинге-концерте в честь принятия новых территорий послушал стихи 16-летней Богданы Нещерет, «ребенка полка» при легендарном подразделении Донбасса «Призрак», и пообещал ей помочь с их изданием.

После выступления президент пообщался с поэтессой, расспросил ее о том, как давно она пишет стихи и издаются ли они. Нещерет сообщила, что своих книг пока не имеет, хотя некоторые ее произведения включены в сборники вместе с другими авторами. «Я попрошу коллег, они тебя найдут <…>. Организуем это», – пообещал Путин об издании стихов Нещерет, передает ТАСС.

После встречи девушка рассказала, что обычно сильно волнуется перед публичными выступлениями, но на нынешнем митинге все было иначе. «Мне кажется, я от Владимира Владимировича набралась силы духа», – предположила Нещерет. Она призналась, что встреча с Путиным была ее давней мечтой, как и вхождение Донбасса в состав России.

«Я очень рада, что наступил этот день. Донбасс очень долго ждал! Очень рада, что мы возвращаемся домой! Большое спасибо России, что она нас забирает обратно!» – сказала Нещерет.

В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

Позже президент России Владимир Путин пришел на концерт после церемонии принятия в состав страны ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства выступил с речью на митинг-концерте, назвав день подписания документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России днем правды и справедливости.