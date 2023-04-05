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5 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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ЕС приготовил против дружбы Китая с Россией экономический ультиматум

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Большие надежды связывает Запад с начавшимся визитом европейских руководителей в Китай. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетели в Пекин, чтобы решить целый ряд двусторонних вопросов и надавить на китайское руководство – конечно же, в том числе из-за России. Есть ли шансы, что давление это будет успешным? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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    Арест Трампа стал грандиозным спектаклем

    Трамп назвал свой часовой арест «самым темным днем в истории Америки»
    		  
    5 апреля 2023, 17:00
    Фото: Seth Wenig/CNP/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Временный арест экс-президента США Дональда Трампа не привел к столкновениям его сторонников и противников, чего так боялись американские власти. Однако последствия процесса над ним для Америки могут быть колоссальными. Суд определит не только виновность Трампа, но и фамилию будущего президента США. Шансов на то, что эта фамилия – Трамп, мало.

    «Был бы человек, а статья найдется». Такими словами бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал арест своего бывшего шефа и предъявление ему уголовных обвинений.

    При этом он заявил, что эта фраза принадлежит Лаврентию Берии. Говорил ли такое Берия, на самом деле неизвестно – эту фразу ему приписывают. А наверняка мы знаем то, что в истории США президентам уголовных обвинений еще никогда не предъявляли – ни бывшим, ни действующим, ни потенциальным (в смысле – кандидатам от одной из ведущих партий).

    Тут надо понимать, что Трамп и Болтон буквально ненавидят друг друга. Два года назад газета ВЗГЛЯД писала о том, что назначение Болтона в администрацию Белого дома грозит стать одной из главных ошибок Трампа, которая будет стоить ему переизбрания. Переизбраться ему действительно не удалось. Не будем утверждать, что именно поэтому, но так, как его топтал Болтон в своей книге, Трампа не в силах был топтать ни один демократ. 

    Собственно, бывший советник по нацбезопасности США считает главной угрозой нацбезопасности США своего бывшего работодателя. Хуже не придумаешь.

    Тем не менее сейчас Болтон на стороне Трампа и заявляет о том, что «угроза нацбезопасности» стала жертвой политических репрессий. Того же мнения придерживаются Майк Пенс (бывший вице-президент; вдрызг рассорился с Трампом после беспорядков у Капитолия), Рон Десантис (губернатор Флориды и второй по рейтингам республиканец в стране; вдрызг рассорился с Трампом недавно) и прочие враги и недруги эксцентричного миллиардера из числа однопартийцев.

    Другими словами, партия объединяется вокруг своего «анфан террибля», его рейтинги растут, пожертвования на избирательную кампанию льются рекой. А сам он, умирая от скромности, назвал свой арест «самым темным днем в истории Америки».

    Если смотреть на это из России, Трамп заблуждается. Это самый массовый спектакль в истории Америки и верный повод для сарказма. Ни больше, но и ни меньше.

    Тебя привозят в суд. Формально арестовывают на час, не надевая наручников. Обвиняют в том, что ты неправильно оформил в документах взятку порноактрисе за молчание о сексе с тобой (кстати, до сих пор молчит, зато адвокат сдал). А потом отпускают без каких-либо ограничений, помимо обязательства зайти в суд еще разок через восемь месяцев – в декабре. Ты летишь в свое поместье и возмущаешься произволом. Конец первого акта.

    Политические репрессии не так выглядят. И при Берии не так поступали. «Не верю», – говорил в похожих случаях Константин Станиславский. 

    Процесс над Трампом, безусловно, чисто политический. В том смысле, что он преследует политические цели и имеет управляемый характер. С точки зрения федеральных властей в США – управляемый.

    Как сообщает главный рупор республиканцев Fox News, помощники Байдена в восторге от процесса. И не только потому, что ненавидят Трампа, но и наоборот – потому что этот процесс сопутствует его популярности. Если на президентские выборы от республиканцев будет выдвинут именно Трамп, их начальник тоже будет баллотироваться на новый срок.

    «Окружение Байдена указывает на выборы 2020 года как на главную причину уверенности в потенциальном матче-реванше. Они говорят: мы победили Трампа один раз – и победим снова», – утверждается в материале.

    Газета ВЗГЛЯД предсказывала такое развитие событий раньше, чем Fox News. Более того, есть основание полагать, что только при кандидате Трампе Байден сможет претендовать еще на четыре года во власти. Более молодой и менее скандальный республиканец ему шансов на переизбрание не оставит, что прекрасно понимают в руководстве Демпартии. Это гарантирует Байдену тяжелые дни – на него будут давить свои же, чтобы он не выставлял своей кандидатуры. А если все-таки выставит, у партии есть ресурсы для того, чтобы он до финала не дошел (тем более он и в буквальном смысле ходит с видимым трудом).

    Управляемость процесса над Трампом зависит от того, насколько он будет скандальным, «жареным», а главное – плотным.

    Суд должен начаться в январе 2024 года. То есть тогда же, когда начинается голосование на праймериз. Выиграть праймериз и даже президентскую кампанию из бункера можно, если ты Байден и на тебя работает вся политическая машина партии. Если ты Трамп, то тебе нужны ралли, стадионы с поклонниками, чёс по стране, контакт с народом – иначе не сработает (не тот кандидат, не тот избиратель, не та партия). Вместо этого ему светит публичный разбор секса как минимум с одной порнозвездой и одной моделью «Плейбоя».

    Болтон считает, что обвинение ничтожно – хуже прогнозируемо, а потому Трампа наверняка оправдают. Но эта «ничтожность» в данном случае не имеет значения – процесс может оказаться изматывающим. Проблема даже не в том, что на обещании посадки Трампа его обвинитель выиграл прокурорские выборы (в США прокурор выборная должность). Она в том, что дело рассматривает суд присяжных, а суд заседает в нью-йоркском Манхэттене.

    Это наглухо демократический район, оплот либералов, однородное политическое пространство. Оправдать Трампа должны будут те, кого учили его ненавидеть.

    Поэтому адвокаты Трампа пытаются перенести процесс в более умеренный округ Нью-Йорка, но шансов на это мало, поскольку мало оснований: офис и резиденция обвиняемого, знаменитая «Трамп-тауэр» находится как раз по центру Манхэттена (еще один маленький пример вреда от огромного честолюбия).

    Другое дело, ничего серьезного в плане уголовных последствий Трампу на самом деле и не грозит. Фразу «34 пункта обвинения с суммарным наказанием в 136 лет тюрьмы» повторяют теперь его враги и сторонники, но это издевательски-формальный подход. Каждый пункт – это отдельный транш одной и той же взятки, которую выплачивали частями. Четыре года – максимальное наказание по его статье, то есть 36 х 4 = 136. Теоретически можно назначить и 136 лет тюрьмы, но на практике это работает иначе: даже в случае установления вины Трамп наверняка отделается «легким испугом». 

    Главное – это, повторимся, насыщенность дела. То, как оно ограничит избирательную гонку Трампа в условиях сопротивления ему значительной части республиканцев, которые его терпят только покуда он силен.

    И тут все зависит от того, какой именно группе демократов удастся влиять на процесс в большей степени: той, которая хочет второго срока для Байдена, или той, которая хочет схода действующего президента с дистанции в интересах партии и страны.

    Есть, впрочем, и еще один вариант развития событий. Такой, при котором Трампа никто не предаст, как предавали прежде множество его назначенцев – от Болтона до адвоката, который передал взятку порнозвезде. Такой, при котором он опять посрамит скептиков, выиграет выборы в 78 лет и сам себя помилует за все преступления (есть у президентов США такая опция).

    Сам Трамп в это верит. Он вообще во многое верит, включая то, что сделает Америку снова великой. Но пока ему гарантирована только главная роль в самом позорном процессе над президентом США, который только можно было себе представить.

    У Клинтона хотя бы до суда не дошло, а то, что было, было как будто по любви.

     
     
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