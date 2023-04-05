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5 апреля, среда | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
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Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США
Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США
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Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем, администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.
«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее, это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.
«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет из себя административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.
«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.
«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине 19 века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.
Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.
«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем, действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.
«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.
Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.
«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.
«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.
Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
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Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.
«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.
Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России
Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников
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Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.
Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.
Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.
По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.
«Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев.
По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».
Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.
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Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
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Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
Билл Клинтон пожалел о принятом в 1994 году решении по Украине
Билл Клинтон пожалел о решении заставить Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении заставить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
Клинтон заявил, что чувствует личный вклад, так как заставил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум, передает РИА «Новости».
«Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», – добавил Клинтон.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства. В Кремле призвали не относиться к этому серьезно.
ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж для Украины
УФСБ по Свердловской области: За шпионаж в интересах Украины на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле задержаны супруги
Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
В пресс-службе УФСБ сообщили, что региональным управлением была пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению госизмены в форме шпионажа на одном из предприятий ОПК региона. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что супруги, которых задержали в ходе спецоперации, за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции.
При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности.
Задержанные в ходе допроса уже признались в передаче в адрес спецслужб Украины чертежей за вознаграждение, составившее около 100 тыс. рублей.
Напомним, 17 января ФСБ задержала на границе России и Грузии подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя одной из стран СНГ.
Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник
Командир подразделения ВС России: Украинский ударный беспилотник польского производства упал рядом с Запорожской АЭС
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Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.
Командир подразделения ВС России сообщил, что украинский режим предпринял очередную попытку атаковать атомную электростанцию беспилотным летательным аппаратом производства Польши, несмотря на присутствие на АЭС сотрудников МАГАТЭ. Он уточнил, что вес аппарата составлял более двух килограммов, передает РИА «Новости».
По словам российского военного, расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС. Он заверил, что причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами.
В понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС.
Трамп предупредил о риске начала мировой ядерной войны из-за Байдена
Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, выразил мнение глава 45-й американской администрации Дональд Трамп.
Выступая в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после возвращения из Нью-Йорка, Трамп упомянул неприкрытые угрозы разных стран применить ядерное оружие, выразив мнение, что под руководством администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне с применением всех сил и средств. Трамп подчеркнул, что это действительно может произойти, передает ТАСС.
Накануне 45-й президент США Дональд Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трамп выдвинули обвинения, после чего политика освободили из-под ареста. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам обвинения.
Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Трампа освободили из-под ареста после выдвижения обвинений
CNN: Экс-президент США Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп освобожден из-под ареста после выдвижения обвинений, сообщает телеканал CNN.
После завершения выдвижения обвинений Трамп смог свободно покинуть комнату судебных заседаний и здание суда. Глава 45-й администрации США пробыл под арестом около двух часов, что значительно дольше 20-30 минут, ожидаемых защитой, передает ТАСС.
Таким образом, Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.
Как сообщает телекомпания CNN, ожидается, что Трамп отправится напрямую в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардиа, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Вечером во вторник он намерен выступить с заявлением из своего поместья.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп формально арестован до выдвижения обвинений. В тот же день в суде Манхэттена состоялось выдвижение обвинений в адрес экс-президента США. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.
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