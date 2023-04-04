Стало известно о переквалификации всех пунктов обвинения против Трампа

Yahoo: Прокурор Брэгг переквалифицировал 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения касательно бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные, сообщает портал Yahoo News.

По словам источника издания, обвинение в фальсификации деловой документации преследуется в штате Нью-Йорк как проступок, при этом офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что меру изменили в связи с тем, что действия Трампа якобы скрывали другое преступление. Так, согласно уголовному кодексу штата, за преступление, связанное с фальсификациями деловых бумаг, суд может привлечь на срок до четырех лет лишения свободы.

Тем не менее источник утверждает, что с практической стороны этот вариант маловероятен.

«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», – резюмирует издание. Напомним, большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.