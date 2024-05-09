Полиция в Берлине не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем

Tекст: Алексей Дегтярев

Участники шествия собрались рядом с мемориалом, им перегородили путь от Бранденбургских ворот, полицейские пропускали людей к памятнику группами по 10 человек через узкий проход, передает РИА «Новости».

Также их проверяли на наличие «запрещенных символов», они сверяли их с данными из специальной тетрадки. Для проноса там запретили российскую и советскую символику.

Люди несли портреты своих предков, воздушные шары цвета Знамени Победы и флаги городов России. Многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах скотчем, другие прятали их в кулаках.

Части участников перекрыли несколько проходов, им пришлось передавать цветы через ограждения, чтобы их возложили к памятнику.

Провокаторы с украинскими флагами пытались помешать этому, но их оттеснили силовики.