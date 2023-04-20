Кеннеди-младший заявил о невозможности противостояния России на Украине

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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пакистан заказал первую поставку нефти в России
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кеннеди-младший заявил о невозможности противостояния России на Украине
Роберт Кеннеди-младший: Российским силам на Украине невозможно противостоять
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Российским силам на Украине невозможно противостоять, заявил племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы Белого дома.
Кеннеди-младший заявил в эфире американского телеканала Fox News, что «русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному». «Мы не можем противостоять им», – уверен американский политик.
По его словам, конфликт на Украине является для Вашингтона огромной проблемой, поскольку он ускоряет сближение России и Китая, а для США, считает Кеннеди-младший, это худший исход, передает РИА «Новости».
Политик также задался вопросом о том, что США забыли на Украине.
Накануне адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства.
На поставленной ВСУ технике НАТО появились новые опознавательные знаки
На западной военной технике на Украине обнаружили новый тактический знак в виде горизонтальный стрелки с цифрами, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Знак замечен на американских БМП Bradley и словенских танках М055S (Т-55) у 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что, вероятно, ВСУ применят эту технику для контрнаступления.
До этого Newsweek сообщал, что киевский режим готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Власти Киева объяснили вспышку над городом падением спутника НАСА
Глава военной администрации Киева Попко объяснил вспышку над городом падением спутника НАСА
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Яркое свечение в небе над Киевом, по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника НАСА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как сообщили киевские власти в соцсетях, наблюдалось «яркое свечение воздушного объекта». Была объявлена воздушная тревога, чтобы «избежать жертв от падений на землю обломков». Сообщается, что «ПВО не работала».
Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске) и в Харьковской области. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в тех частях Запорожской области и ДНР, которые удерживают украинские войска, передает ТАСС.
В среду в НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля, передает РБК.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на жителей города сообщали, что в небе над Киевом была «яркая вспышка», которую видели и жители области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Запорожье и Днепропетровске.
Украинский посол назвал главный успех российской спецоперации
Посол Украины Пристайко: Россия многого добилась в ходе спецоперации на Украине
Россия достигла значимых успехов в ходе спецоперации на Украине, главным из них является сухопутный коридор в Крым, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
Пристайко в интервью Newsweek признал, что Россия «многого добилась».
Он отметил, что большие надежды, возлагаемые на планируемое украинское контрнаступление, являются «очень нездоровыми», поскольку если оно окажется «недостаточно успешным», от Киева потребуют сесть за стол переговоров с Москвой, пишет РБК.
Переговоры, по словам украинского дипломата, будут означать, что Киеву предложат «низко висящие плоды».
«Не надо быть гением, чтобы понять, что от нас будут требовать: хотя бы Крым», – предположил Пристайко.
Ранее Newsweek писал, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Артемовск блокировали с севера и юга подразделения ВДВ
ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, цитирует Конашенкова ТАСС.
Подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группы войск «Южная» оказывали поддержку штурмовым отрядам, заключил он.
Ранее источник сообщал, что ВСУ при отступлении из поселка Цветмет возле Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались около 20 мирных жителей.
До этого сообщалось, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Испанские СМИ рассказали о жизни российских пленных в лагере возле Львова
Mundo рассказала о жизни российских пленных в лагере в районе Львова
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Испанское издание Mundo рассказало о жизни российских пленных в лагере в районе Львова, журналисты показали, как пленные работают за один евро в день и «жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней».
По данным издания, в лагере есть два «социальных» класса. К первому относятся «этнические русские» из Санкт-Петербурга и Москвы, ко второму, большему, по данным издания, классу относятся те, кого в лагере называют «расходным материалом», передает РИА «Новости».
Так, по данным издания, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик «с более темной кожей и раскосыми глазами».
Охранники рассказали журналистам, что в лагере содержатся участники группы «Вагнер», но пообщаться с ними журналистам не разрешили.
Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой. По данным издания, в столовой пленные «жадно поглощают еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней».
Напомним, около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
В Киеве предложили Shell передать Украине выручку от продажи бизнеса в России
Советник Зеленского Устенко считает, что Shell должна передать Киеву выручку от продажи бизнеса в России
В случае если британская нефтегазовая компания Shell закроет сделку по продаже бизнеса в России, вырученные «кровавые деньги» ей следует перевести Украине, считает советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Устенко заявил газете Politico, что после завершения сделки Shell, как ожидается, на счета компании поступит более 1 млрд долларов российских средств. Советник украинского президента назвал эти деньги «кровавыми», призвав британский концерн направить все доходы и дивиденды «на нужды жертв войны», передает РИА «Новости».
Напомним, российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.
В феврале Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development.
Верующие попытались оттеснить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие предприняли попытки оттеснить и пристыдить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие канонической Украинской православной церкви пытаются оттеснить представителей киевской полиции у закрытой галереи Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
В Сети опубликован видеоряд, на кадрах которого видно, что вооруженные автоматами полицейские стоят у закрытого входа в галерею Ближних пещер, в то время как верующие требуют у них предоставить обосновывающее их действия решение суда, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что верующие пели «Христос воскресе из мертвых», но после обострения ситуации начали оттеснять полицейских с криками «Ганьба!» («Позор!»).
«Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся – ты говори уже в глаза!» – заявляет один из прихожан.
Сами полицейские на провокации не реагируют, остаются на месте.
Ранее к одному из корпусов Киево-Печерской лавры подошли полицейские с автоматами.
В среду комиссия Минкультуры Украины опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры. Напомним, в мае Собор УПЦ принял решение о разрыве отношений с РПЦ, но украинские власти все равно захотели выгнать священнослужителей и монахов Украинской православной церкви из лавры.
В Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр
Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
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Противник стягивает силы и средства на правом берегу Днепра, а также проводит разведку боем. ВС России, видя это, готовятся отразить возможную атаку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области.
«Как только стало понятно, что ВСУ стянули войска к правому берегу Днепра, наши ВКС тут же хорошо отработали по их расположениям. В частности, удары были нанесены по городу Бериславу, находящемуся напротив Каховки, и по Разумовке в Запорожской области», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На правом берегу уже находятся более четырех десятков бронекатеров, которые страны НАТО передали Украине. Также ВСУ располагают самоходными понтонами. По сути, это катера, которые могут выстраиваться в мост. Кроме того, противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – добавил собеседник.
«Также наблюдается достаточно большое скопление подразделений противника в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, на максимальном отдалении от нашей ствольной артиллерии и РСЗО. Еще силы ВСУ расположены в районе населенного пункта Богатырь. В связи с этим предугадать направление атаки украинской стороны достаточно сложно, но под ударом могут оказаться как Угледар, так и Пологи», – отметил Рогов.
«Таким образом, у нас почти нет сомнений в том, что ВСУ собираются форсировать Днепр и двигаться на Запорожском направлении. Прошлой ночью они дважды пытались провести разведку боем. Причем одна из них была с артиллерийской подготовкой и бронетехникой. То есть противник активно изучает наше положение на фронте», – считает он.
«Россия, понимая это, не менее активно готовится отразить атаку. В частности, у нас усилена группировка ПВО на этих направлениях. Дивизионы, где на вооружении стоят комплексы С-300, С-350 и С-400, увеличены в два раза, а там, где «Панцирь С» – в пять раз. Кроме того, мы начали активно использовать управляемые планирующие бомбы для более точного наведения. Это позволяет ВС РФ наносить удары, не входя в зону ПВО противника», – заключил собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу региона фиксируется скопление группировки украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, суда, лодки, на которых жители ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам.
По его мнению, весь транспорт может быть использован солдатами Украины для десанта, а также форсирования реки. До этого политик отмечал, что на правом берегу Днепра ведется переброска живой силы и техники. Однако тогда Сальдо подчеркивал, что для успешного проведения военной операции у ВСУ недостаточно средств.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в лимане возможны провокации, однако они обречены на провал. Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
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ФСБ в Москве начала проверки утечек данных силовиков на Украину
В УВД по Центральному округу столицы проводятся массовые проверки из-за утечки данных правоохранителей по запросам граждан Украины, сообщил источник в правоохранительных органах.
Проверки ведут ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД, кроме Центрального округа проверка ведется в районных отделах органов внутренних дел, сказал собеседник ТАСС.
Их проводят из-за утечки данных российских силовиков украинским гражданам, добавил он.
Полицейские по запросам за денежное вознаграждение устанавливали личные данные силовиков и сообщали их заказчикам, среди заказчиков были и граждане Украины.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
«Муз-ТВ» заблюрил выступившую против СВО Темникову
«Муз-ТВ» в документальной хронике заблюрил выступившую против СВО Темникову
Канал «Муз-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в фильме к 20-летию «Фабрики звезд», сообщили СМИ.
Темникову, которая в феврале 2022 года высказалась против проведения Россией специальной военной операции на Украине, заблюрили в документальной хронике. Летом Темникова уехала из России в Португалию, пишет «Фонтанка».
Напомним, в Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала к запрету его концертов из-за поддержки артистом вооруженных сил Украины.
Россия ответила на заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Киеву
Захарова после заявления Сеула о возможных поставках оружия Киеву назвала такой шаг враждебным по отношению к России
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Если Южная Корея решит передать Украине оружие, Россия будет учитывать это, формируя позицию по ключевым для Сеула вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, следует из слов официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Комментируя заявление президента Южной Кореи, Захарова указала, что Россия ведет «оборонительные военные действия против коллективного Запада», который использует «марионеточный режим» на Украине для «гибридной прокси-войны». В такой ситуации поставки Украине вооружений – «откровенно враждебный антироссийский акт».
Захарова, слова которой приводятся в Telegram МИД России, подчеркнула, что такой шаг навредит отношениям с Москвой, которая в дальнейшем учтет это, формируя позицию по вопросам, «затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти о ситуации на Корейском полуострове.
В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят высокоточные удары только по военным целям и не бомбят гражданские. «Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве», – заявила Захарова.
Она указала, что удары украинских сил по мирным жителям Донбасса – одна из главных причин, по которой возник нынешний кризис. Захарова отметила, что нынешние союзники Украины не демонстрировали «сострадания к этим многочисленным жертвам».
Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель сказал, что Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».
Бербок назвала сроки действия антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок: Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине
Коллективный Запад не будет прекращать политику антироссийских санкций, пока длится конфликт на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она отреагировала отрицательно на вопрос одного из депутатов о вероятности смены политики санкций в отношении России пока длится украинский конфликт, передает ТАСС.
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
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