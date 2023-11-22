ФРС против Кеннеди

Шестьдесят лет со дня убийства любимца демократической Америки Джона Кеннеди не сделали трагическую историю 35-го президента США яснее: материалы дела так до конца и не рассекречены, официальная версия (Освальд – убийца-одиночка) остается незыблемой несмотря на то, что ее давно уже никто не воспринимает всерьез.

Чего стоит одна только «волшебная пуля», которая, несколько раз меняя траекторию, поразила Кеннеди и губернатора Коннели. Всего семь ран от трех пуль! При этом затылок американского президента фактически снесен от очевидного выстрела спереди.

Почему маршрут президентского кортежа был изменен, а охраны фактически не было? Почему те, кто должен был обеспечить охрану, были под разными предлогами удалены? Почему в момент убийства машина снизила скорость до 15 км/ч? И при этом все американские СМИ дружно поддержали версию об «одиноком стрелке», предъявив однотипные отчеты об Освальде?

Но если это заговор, то кто за ним стоит? Кеннеди хотел покончить с холодной войной, ограничить гонку вооружений, прекратить операции на Кубе, уйти из Вьетнама. Но как только вице-президент Джонсон занял место Кеннеди, курс внешней политики был развернут на 90 градусов.

Напрашивается вывод, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Именно его и делает разоблачительный фильм Оливера Стоуна «JFK» (1991), снятый по результатам расследований 1966–1969 годов окружного прокурора Гаррисона.

Однако все говорит за то, что, несмотря на все разоблачения, дело Кеннеди так и останется «нераскрытым». Столь упорное молчание властей под бронебойным огнем фактов свидетельствует в пользу версии, о которой говорят наименее охотно. Ведь даже ЦРУ приходится порой отвечать за свои делишки. Этим же людям – никогда. Даже в фильме Стоуна лишь однажды среди возможных заказчиков проскальзывает это слово – банкиры. Точнее – главные держатели акций «ООО Америка», самая священная, неприкосновенная корова Америки – Федеральный резерв. Союз нескольких частных банков, которым в 1913 году президент Вильсон дал право эксклюзивной эмиссии американской валюты.

И версия звучит так: Кеннеди убили потому, что он намеревался отменить это право.

Но об этом в Америке говорить нельзя никому. И этим дело Кеннеди очень напоминает дело 9.11.

Давайте, однако, с самого начала. Отец президента Джозеф Кеннеди (1888–1969) первые свои деньги сделал на бутлегерстве во время сухого закона. В 1925-м он уже возглавил собственный банк. Затем были строительный бизнес и Голливуд. Во время кризиса 1929-го, обрушившего страну в Великую депрессию, Джозеф вовремя сбросил свои акции (подобно Моргану и другим крупным игрокам) и вышел из кризиса третьим (официально) «капиталом» Америки.

Из чего можно сделать вывод, что в это время он еще был более-менее своим человеком для кланов ФРС. Однако союзником едва ли. Ирландец, католик среди преимущественно еврейских банкирских семей ФРС, Джо явно был белой вороной. К тому же он почти не скрывал своих «антисемитских взглядов» – то есть имел наглость этих банкиров критиковать.

Когда банкиры ФРС привели к власти Рузвельта, последний сделал, вероятно, единственное, что мог, чтобы поставить их хоть под какой-то контроль, назначив Джозефа Кеннеди главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), то есть «контролером» всех регуляторов финансовых рынков США. Это вызвало возмущение ФРС, и с этого времени начинается откровенная вражда. Когда же Кеннеди начал подбивать Рузвельта к тому, чтобы тот вернул право эмиссии денег государству, тому пришлось отправить Джо послом в Англию.

Но Кеннеди и здесь продолжил свое. Завел дружбу с английскими правыми, вел антивоенную пропаганду. Так что в конце концов был отправлен в отставку за «пораженчество». А чуть раньше, в декабре 1939-го, заявил в интервью английской газете, что политика США находится полностью в руках банкиров, стоящих за Рузвельтом.

Но и в 1945-м он оставался при тех же мыслях, заметив министру обороны США Джеймсу Форрестолу (тому самому, который, как утверждает еще один миф американской пропаганды, в 1949-м «выбросился из окна» с криком «русские идут»): «Ни французы, ни англичане никогда бы не сделали Польшу причиной войны, если бы не постоянное подстрекательство из Вашингтона». (Walter Millis. TheForrestalDiaries: ForetasteoftheColdWar).

Итак, до конца жизни Джозеф продолжал гнуть свою изоляционистскую линию, выступая против создания НАТО, Корейской войны и понося «банкирскую клику ФРС». Очевидно, то же самое завещал и детям.

Президентство Джона Кеннеди с самого начала преследовал злой рок: война во Вьетнаме, провал операции на Кубе, Карибский кризис… Все эти неудачи и грозные предзнаменования не остановили молодого президента. Ведь план, который десятилетиями обдумывал его отец, мог быть осуществлен только сейчас и никогда больше.

План Джозефа Кеннеди строился на том, что в США, согласно закону, обменным металлом являлось не только золото, но и серебро. Таким образом, государство могло постепенно перехватить у банкиров право эмиссии, начав выпускать собственную валюту, обеспеченную серебром. Первый шаг к этому и был сделан 4 июня 1963 года, когда президент подписал указ №11110, дающий министерству финансов право печатать деньги под обеспечение серебряного запаса США.

Таким образом, не только частные картели ФРС, но и министерство финансов США получало право печатать собственные банкноты. И они были напечатаны: банкноты в два и пять долларов, выпущенные Минфином и украшенные надписью: «Банкнота Соединенных Штатов» (вместо прежней: «Банкнота Федерального резерва»).

Армии американских политологов, обслуживающий персонал ФРС, борцы с «теориями заговора» много сил тратят сегодня на то, чтобы доказать, что власти ФРС указ №11110 никак не угрожал. Разумеется, ни Джон Кеннеди, ни тем более его отец не были идиотами, прекрасно понимая, какой неимоверной силы власти они посмели бросить вызов. Власти, которой (если начинать отсчет с учреждения банка Англии) было уже 300 лет!

ФРС – организация, которая фактически полностью профинансировала Первую и Вторую мировые войны. Организация, которая держит на поводке (удавке государственного долга) правительство США. А через этот и другие инструменты влияния – и все европейские государства. Так что, конечно, предпринятое Джоном и Джозефом Кеннеди было только началом большого пути: постепенного вытеснения банкирских кланов и возвращения власти правительству и народу США. Но это была пусть еще очень мягкая, но революция. И банкиры прекрасно все поняли и среагировали мгновенно.

Указ был подписан Кеннеди 4 июня 1963-го, а 22 ноября того же года 35-го президента США не стало. А действие указа № 11110 было остановлено. Как и все прочие антивоенные проекты Джона.

Скажут: ну хорошо. С указом № 11110 понятно. Но зачем ФРС нужна была война во Вьетнаме? Ответим: хотя бы для того, чтобы совершить ту самую либеральную молодежную революцию, которую готовила другая группа влияния ФРС – фрейдомарксисты Франкфуртской школы. (Сегодняшнее ЛГБТ-движение, миграция, политкорректность, культура отмены – ее результаты).

Джон оказался далеко не последней жертвой «дела Кеннеди». И его брат Роберт, и убийцы обоих братьев, и многие десятки свидетелей, скоропостижно оставившие этот мир в последующие годы, – все это продолжает уходить в глубину темных вод американской политики, почти не оставляя пузырей на поверхности. Кто же может обладать такой властью? Даже ЦРУ такой властью не обладает. Впрочем, и ЦРУ – детище той же силы, единственной полноправной силы сегодняшней Америки.

Кстати, здесь будет уместно вспомнить другого любимца Америки, губернатора Луизианы Хью Лонга, который в 1930-х, указывая на «наших несменяемых правителей», стоящих за спиной Рузвельта, пытался бросить им вызов. К 1935 году движение Лонга за введение прогрессивного налога насчитывало уже 7,5 млн человек, а его кандидатура всерьез угрожала Рузвельту. Но… в сентябре 1935 года, к большому облегчению администрации президента, Лонг был застрелен очередным «сумасшедшим одиночкой».





Вернемся в наше время. Нынешний претендент на пост президента, Роберт Кеннеди (сын Роберта Кеннеди, убитого «одиночкой», племянник Джона Ф. Кеннеди, убитого «одиночкой»), подобно другим членам своей семьи – дерзок и откровенен. Он так же едко высказывается о «настоящей власти в США», имеет репутацию «антисемита», поддерживая (как говорят финансируемые банкирами газеты) все «теории заговора» разом.

Может быть, что-то изменить в Америке удастся ему? Дональд Трамп обещал открыть документы дела 9.11 и Джона Кеннеди и даже провести аудит ФРС. Правда, когда стал президентом, язык прикусил. Что же касается предстоящих выборов, то все чаще возникает вопрос: а состоятся ли они вообще? Станут ли настоящие владельцы «ООО Америка» рисковать своей властью в столь судьбоносное время?

Как говорит окружной прокурор Гаррисон в фильме Оливера Стоуна: «Убийство Кеннеди имело тот результат, что низвело должность президента до обычного клерка». Видимо, таковой эта должность и должна оставаться до тех пор, пока международные банкиры не достигнут окончательной цели.