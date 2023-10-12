Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Мы провозглашаем независимость от корпораций, которые захватили наше правительство. От тирании коррупции, которая лишает нас доступной жизни, веры в будущее и уважения друг к другу. От Уолл-стрит, от крупных технологических и фармацевтических компаний. От корыстных средств массовой информации, которые пришли сюда, чтобы укрепить все корпоративные ортодоксальности их рекламодателей и убедить нас ненавидеть наших соседей и бояться наших друзей. От циничной элиты, которая предает наши надежды и усиливает наши разногласия».

Эта речь писалась, как будто бы она тронная, хотя американского трона (кресла в Овальном зале Белого дома, если буквально) ее декламатору не занять. В то же время от него теперь зависит, кто именно займет этот трон. В США подобное случается.

Выход Роберта Кеннеди из борьбы за президентскую номинацию от Демократической партии и по сути из самой партии (в США партийность оформлена значительно мягче, чем в Европе) означает, что он пойдет на выборы как независимый кандидат и наберет сколько-то там несерьезных процентов. Но это, как считается, может изменить главное – исход президентской гонки.

Как будто бы так было в 1992 году, когда участие в выборах консервативного миллиардера Росса Перо склонило чашу весов в пользу Билла Клинтона, хотя все ожидали переизбрания на второй срок Джорджа Буша. А через восемь лет либеральный «черный лебедь» Ральф Нейдер сыграл на пользу сыну Буша – Джорджу Бушу-младшему: в сравнении с Перо, он отъел не так много голосов, но этого хватило, чтобы преемник президента Клинтона Альберт Гор проиграл «фотофинишем».

Если применить эту логику на современность, кандидат Кеннеди перетащит на себя часть электората демократов, в результате чего победит республиканец – Дональд Трамп. Правда, это зависит не столько от самого Кеннеди, сколько от его команды юристов и политтехнологов.

Дело в том, что только кандидаты от двух основных партий могут твердо рассчитывать на то, что их фамилии внесут в бюллетени во всех без исключения штатах США. В одних для этого и впрямь достаточно простого желания, в других для «третьих» претендентов существуют препоны, которые Кеннеди теперь придется обойти. При этом республиканцы ему помогать не будут, а лояльные Байдену демократы, наоборот, будут всячески вредить.

Рассчитывать на помощь политической инфраструктуры леваков, смыкающихся с Демократической партией, он тоже не сможет. Кеннеди значительно левее (или, как говорят сами американские левые, «прогрессивнее») Байдена, но у них уже есть свой кандидат – чернокожий философ из «Матрицы» Корнел Уэст. Он тоже уведет у Байдена какое-то количество избирателей, а вместе с Кеннеди способен увести довольно много: судя по соцопросам, либеральные избиратели устали от президента, насчет дееспособности которого возникают серьезные сомнения.

Все это наглядно иллюстрирует то, до чего дошла американская демократия. Фактически безальтернативный кандидат от огромной партии – рассеянный старик с низким рейтингом и сомнительной репутацией, чья семья погрязла в коррупционных скандалах. Так не должно быть, но это реальность.

У республиканцев, кстати говоря, похожая ситуация, но есть нюанс. Трамп тоже не мальчик и не святой, однако его однозначное лидерство в борьбе за президентскую номинацию не отменяет того, что выбор у консерваторов есть. У демократов его теперь просто нет. Конкуренция со стороны Кеннеди придавала попытке действующего президента переизбраться (точнее, сговору партийных боссов на этот счет) хотя бы видимость приличия.

На желании десятков миллионов американцев (по некоторым опросам, абсолютного большинства) не выбирать между Байденом и Трампом, встав на «третий путь», и планирует сыграть Кеннеди. А в итоге, как было сказано выше, должен сыграть в пользу Трампа.

Но на самом деле не факт. Есть вполне академичные исследования, доказывающие, что ни Нейдер, ни действительно популярный Перо на исход гонки на самом деле не повлияли, поскольку амбициозный миллиардер, не особо нуждавшийся в партийной поддержке, отнимал голоса у обоих кандидатов.

То же может произойти и с Кеннеди. Он, хотя и носит знатную демократическую фамилию, человек и кандидат довольно специфический. Строго говоря, бывший наркоман с загибами в сторону теорий заговора, просто теперь такие времена настали, что он часто выглядит адекватнее, чем действующий президент США.

При таком сопернике, как Байден, Кеннеди мог бы и взлететь, но не сделал этого: его рейтинг среди демократов редко в каких опросах дотягивает до 20%.

Еще меньше будет доля голосов, которые он оттянет у «старины Джо»: нравится – не нравится, а партийную дисциплину никто не отменял. И нельзя исключать, что Трамп в итоге потеряет примерно столько же избирателей: в ряде вопросов Кеннеди значительно ближе к нему, чем к Байдену.

Например, за Кеннеди могут проголосовать люди, которые при прочих равных поддерживают демократов, но теперь намеревались голосовать за республиканца, поскольку политика правящей партии их кое в чем достала. Если это «кое-кто» – антиковидные меры, права трансгендеров и поддержка Украины за счет американского бюджета, Кеннеди – подходящий кандидат. Он это все тоже сильно не любит.

Кстати, если Кеннеди обещает разрешить российско-украинский конфликт за 100 дней, то Трамп неоднократно подчеркивал, что сделает это за сутки.

Если исходить только из этого, Кеннеди ровно в 100 раз адекватнее Трампа.

Другими словами, американские выборы сохраняют свою традиционную фишку: их итоги трудно прогнозируемы, а характер влияния «черных лебедей» определяется уже постфактум: американский народ довольно капризен.

Происходящее сейчас на Ближнем Востоке – тоже «черный лебедь». Эта стадия конфликта рискует продлиться долго и пролить столько крови, что в состоянии сыграть свою роль на американских выборах.

Кеннеди из тех, кто мог бы впрячь этого «черного лебедя» в свою упряжку, если бы вступился за палестинцев. Большинство избирателей в США по-прежнему выступают за Израиль, но есть 1,5% мусульман, есть еще более значительная группа поддержки их как угнетаемого меньшинства, а всего Палестине сейчас симпатизируют почти треть американцев – 31%. Кажется, что не так много, но это исторический максимум.

Среди демократов пропалестинский настрой и вовсе сильнее произраильского, однако Байден теперь будет поддерживать Израиль и деньгами, и оружием, хочет он того или нет. С учетом, что Трамп, как и большинство республиканцев, выступает в защиту еврейского государства еще более рьяно, Кеннеди смог бы собрать на ближневосточной теме немало голосов – и тогда уже с гарантией отправить Байдена в нокаут руками Трампа.

Он для такого кунштюка вроде бы вполне подходит: достаточно смелый, достаточно, несмотря на фамилию, контрэлитный, достаточно «безбашенный». В один момент Кеннеди даже намекнул, что причину мировой пандемии ковида хорошо бы поискать в области еврейского заговора, что стоило ему значительной части и без того неблестящей репутации.

Но за поддержку Израиля был убит его отец – Роберт Кеннеди-старший, причем убит палестинским террористом по имени Серхан Серхан. Если бы не это, Кеннеди, скорее всего, победил бы на президентских выборах 1968 года. И если в случае с убийством своего дяди Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший не верит официальной версии, то в гибели отца «двойного дна» призывает не искать.

Надо думать, это закрывает для него пропалестинский маневр на этих выборах, и акцент придется сделать на защите окружающей среды, в чем Кеннеди действительно хорошо разбирается.

Это не откроет ему дороги на Белый дом, но, может, оно и к лучшему. Не для конфликта на Украине, естественно, поскольку Кеннеди демонстрирует к нему более здравый подход, чем Байден и Трамп (но не Вивек Рамасвами). А для него самого: те члены клана Кеннеди, кто реально претендовал на власть, а не исполнял роль спойлера, умерли насильственной смертью.