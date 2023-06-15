Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.

BLM времен первой холодной войны – чернокожие борцы за гражданские права с левацкими идеями – были шилом, которым Советский Союз пытался проткнуть толстую кожу Соединенных Штатов. При некотором везении и большей глупости со стороны американцев достать Америку можно было аж до печенок: в период чернокожих бунтов 1967–1968 годов вопрос ставился о новой сецессии и образовании на юге США независимой Республики Новая Африка. В итоге Белый дом, ЦРУ и внутренний иммунитет американской нации оказался сильнее. Но про то, что есть такая – Анджела Дэвис, которой нужно дать свободу, благодаря песне помнят до сих пор.

Свободу ей, что характерно, дали, и потом она дважды баллотировалась в вице-президенты США от местной компартии без сколь-либо вразумительных результатов, как, впрочем, и другие американские коммунисты, пытавшиеся попасть в Белый дом через выборы.

Другой распространенный типаж в ролях второго плана на выборах президента США – прикольный старик. Именно прикольный и почему-то всегда старик – политик, который по-настоящему не претендует на победу (победу таким может обеспечить только чудо), но использует избирательную кампанию для трансляции своих оригинальных идей, завоевывая ими молодежную аудиторию. Таковы либертарианец Рон Пол, социалист Берни Сандерс и даже ультраконсерватор Росс Перо – очень разные по философии люди, но юношество от них вставляло.

Профессор лучших университетов США Корнел Уэст совмещает все эти типажи с типажом чернокожего христианского проповедника-харизмата, каких знают даже в России благодаря кино и музыке госпел. Сам он, правда, предпочитает рэп (записал несколько альбомов), но в остальном как будто крещеный сын Берни Сандерса от Анджелы Дэвис.

Уэст из тех людей, про которых доказано, что их Господь уберег. В юности он обретался где-то возле «Черных пантер» – наиболее радикальной ветви чернокожего движения и очевидных расистов, но отринул их идеологию из-за несовпадения с его христианскими принципами – твердыми, как у многих баптистов Юга.

По религиозным же причинам профессор отрицает марксизм, но благодаря своим революционным идеям и манере носить костюмы-тройки времен гражданской войны больше всего напоминает как раз чернокожего Карла Маркса.

Завязав с плохой компанией, Уэст стал красным публичным интеллектуалом и своим человеком в половине университетов из Лиги Плюща: Гарвард, Принстон, Йель, Дартмут. Философ и теолог, он брал аудиторию харизмой актера и напором проповедника, превратившись для хронически левой университетской среды в Гудвина Великого и Ужасного.

Как живой символ борьбы с социальным угнетением, глобальными корпорациями и властью как таковой, он даже снялся в двух частях «Матрицы», где сыграл по большей части себя – персонажа по имени «советник Уэст».

В общем, товарищ Уэст – видный деятель мирового коммунистического движения, как сказали бы в СССР. Даже при том, что его богословская стезя и последовательная защита сексуальных меньшинств вряд ли бы встретили понимание в международном отделе ЦК КПСС (то, что Анджела Дэвис лесбиянка, стало известно уже после холодной войны).

А теперь этот неугомонный человек собрался баллотироваться в президенты США. Его «модус операнди» – «не догоню, но согреюсь», то есть не о победе речь, а о проповедовании идей социализма. Однако обстоятельства места и времени превращают профессора Уэста в черную занозу в мягком месте Джо Байдена, причем куда более для него опасную, чем была Анджела Дэвис для Ричарда Никсона.

Дело совсем не в программе кандидата, хотя ее внешнеполитическая часть безупречна, если смотреть на нее из России: вырвать все зубы пентагоновской военщине, закрыв базы США за рубежом, и распустить НАТО к чертям собачьим. Такая лексика в данном случае уместна, поскольку профессор Уэст может выразиться и похлеще.

Дело в том, что, в отличие от своего близкого друга и соратника Берни Сандерса, товарищ Уэст не желает играть по правилам Демократической партии, потому что для него она воплощение «неолиберальной трансатлантической корпоративной диктатуры». Он вообще крайне строг к правящей элите и даже всеобщего любимца либералов Барака Обаму однажды охарактеризовал так:

«Черный талисман олигархов с Уолл-стрит и марионетка корпоративных плутократов, который стал главой американской машины убийств, – и гордится этим».

Если бы Уэст со своими представлениями о прекрасном выдвинулся в президенты «как положено» – через праймериз демократов, то наделал бы веселого шуму, но проблемы для Байдена не представлял. Однако профессора выдвинет в президенты Партия зеленых – в США весьма пацифистская сила, в отличие от «Зеленых» Германии с Анналеной Бербок. Это означает, что фамилия Уэста будет внесена в бюллетени в подавляющем большинстве штатов. Тем самым он превратится в опасного спойлера для Байдена, который планирует переизбраться на второй срок.

Кандидаты от зеленых набирали на президентских выборах до трех миллионов голосов. Обычно меньше, но тут многое зависит от того, насколько неприятного кандидата выставили демократы. Байден – достаточно неприятный кандидат, чтоб Уэст «отжал» у него значимое количество избирателей. Вряд ли – очень много, но, вероятно, достаточно, чтобы в спорных штатах с минимальным отрывом победа досталась республиканцу, какой бы ни была его фамилия – Трамп, Десантис или даже Пенс (хотя Пенс все-таки вряд ли – он совсем никакой).

Вроде бы леволиберальный электорат, часть которого разрывается между демократами и зелеными, должен понимать, что такие метания приносят победу ненавистным консерваторам. И большинство прекрасно это понимают. Но не американская молодежь.

Справедливости ради, политологами в принципе не описаны страны, где молодежь голосовала бы на выборах, руководствуясь технологической логикой. Она либо вообще не голосует, либо делает это «по зову сердца», с максималистским подходом «все или ничего». Трамп для этой аудитории – злодей, Байден – плутократ, а вот Уэста американская молодежь обожает, как обожала Сандерса и Рона Пола. Не только потому, что он тоже – прикольный старик, но и потому, что обещает в случае победы простить всем их образовательные кредиты – действительно тяжелое ярмо на шее новых американских поколений.

Потому молодежи не объяснить. И нет оснований считать, что что-то получится объяснить самому Уэсту. Товарищи уже намекают, что он избрал неблаговидный путь человека, благодаря которому может стать возможен «реванш неофашистской диктатуры Трампа». Но с товарищем Уэстом с его революционным пафосом, мессианским напором и преподавательским опытом крайне трудно спорить.

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Что же касается Байдена, проиграть в финале выборов из-за социалистического спойлера – это еще относительно оптимистичный для него вариант развития событий. Потому что есть и другой – импичмент за пятимиллионную взятку от украинской компании Burisma. Хранившиеся в ФБР записи переговоров Байдена с руководством этой компании со дня на день заслушают в Конгрессе.

Америка сейчас переживает удивительное время, когда действующий президент и его главный конкурент подозреваются один – в лоббизме интересов сына-наркомана на Украине, другой – в хранении сверхсекретных документов в туалете своей резиденции.

Матрица дала трещину. И участие в этом Уэста соответствует канону.