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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ t.me/mod_russia
«Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...

Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
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Бедным предлагают смерть вместо помощи

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
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Косово взбунтовалось против Запада

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    15 июня 2023, 13:14
    Фото: Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.

    BLM времен первой холодной войны – чернокожие борцы за гражданские права с левацкими идеями – были шилом, которым Советский Союз пытался проткнуть толстую кожу Соединенных Штатов. При некотором везении и большей глупости со стороны американцев достать Америку можно было аж до печенок: в период чернокожих бунтов 1967–1968 годов вопрос ставился о новой сецессии и образовании на юге США независимой Республики Новая Африка. В итоге Белый дом, ЦРУ и внутренний иммунитет американской нации оказался сильнее. Но про то, что есть такая – Анджела Дэвис, которой нужно дать свободу, благодаря песне помнят до сих пор.

    Свободу ей, что характерно, дали, и потом она дважды баллотировалась в вице-президенты США от местной компартии без сколь-либо вразумительных результатов, как, впрочем, и другие американские коммунисты, пытавшиеся попасть в Белый дом через выборы.

    Другой распространенный типаж в ролях второго плана на выборах президента США – прикольный старик. Именно прикольный и почему-то всегда старик – политик, который по-настоящему не претендует на победу (победу таким может обеспечить только чудо), но использует избирательную кампанию для трансляции своих оригинальных идей, завоевывая ими молодежную аудиторию. Таковы либертарианец Рон Пол, социалист Берни Сандерс и даже ультраконсерватор Росс Перо – очень разные по философии люди, но юношество от них вставляло.

    Профессор лучших университетов США Корнел Уэст совмещает все эти типажи с типажом чернокожего христианского проповедника-харизмата, каких знают даже в России благодаря кино и музыке госпел. Сам он, правда, предпочитает рэп (записал несколько альбомов), но в остальном как будто крещеный сын Берни Сандерса от Анджелы Дэвис.

    Уэст из тех людей, про которых доказано, что их Господь уберег. В юности он обретался где-то возле «Черных пантер» – наиболее радикальной ветви чернокожего движения и очевидных расистов, но отринул их идеологию из-за несовпадения с его христианскими принципами – твердыми, как у многих баптистов Юга.

    По религиозным же причинам профессор отрицает марксизм, но благодаря своим революционным идеям и манере носить костюмы-тройки времен гражданской войны больше всего напоминает как раз чернокожего Карла Маркса.

    Завязав с плохой компанией, Уэст стал красным публичным интеллектуалом и своим человеком в половине университетов из Лиги Плюща: Гарвард, Принстон, Йель, Дартмут. Философ и теолог, он брал аудиторию харизмой актера и напором проповедника, превратившись для хронически левой университетской среды в Гудвина Великого и Ужасного.

    Как живой символ борьбы с социальным угнетением, глобальными корпорациями и властью как таковой, он даже снялся в двух частях «Матрицы», где сыграл по большей части себя – персонажа по имени «советник Уэст».

    В общем, товарищ Уэст – видный деятель мирового коммунистического движения, как сказали бы в СССР. Даже при том, что его богословская стезя и последовательная защита сексуальных меньшинств вряд ли бы встретили понимание в международном отделе ЦК КПСС (то, что Анджела Дэвис лесбиянка, стало известно уже после холодной войны).

    А теперь этот неугомонный человек собрался баллотироваться в президенты США. Его «модус операнди» – «не догоню, но согреюсь», то есть не о победе речь, а о проповедовании идей социализма. Однако обстоятельства места и времени превращают профессора Уэста в черную занозу в мягком месте Джо Байдена, причем куда более для него опасную, чем была Анджела Дэвис для Ричарда Никсона.

    Дело совсем не в программе кандидата, хотя ее внешнеполитическая часть безупречна, если смотреть на нее из России: вырвать все зубы пентагоновской военщине, закрыв базы США за рубежом, и распустить НАТО к чертям собачьим. Такая лексика в данном случае уместна, поскольку профессор Уэст может выразиться и похлеще.

    Дело в том, что, в отличие от своего близкого друга и соратника Берни Сандерса, товарищ Уэст не желает играть по правилам Демократической партии, потому что для него она воплощение «неолиберальной трансатлантической корпоративной диктатуры». Он вообще крайне строг к правящей элите и даже всеобщего любимца либералов Барака Обаму однажды охарактеризовал так:

    «Черный талисман олигархов с Уолл-стрит и марионетка корпоративных плутократов, который стал главой американской машины убийств, – и гордится этим».

    Если бы Уэст со своими представлениями о прекрасном выдвинулся в президенты «как положено» – через праймериз демократов, то наделал бы веселого шуму, но проблемы для Байдена не представлял. Однако профессора выдвинет в президенты Партия зеленых – в США весьма пацифистская сила, в отличие от «Зеленых» Германии с Анналеной Бербок. Это означает, что фамилия Уэста будет внесена в бюллетени в подавляющем большинстве штатов. Тем самым он превратится в опасного спойлера для Байдена, который планирует переизбраться на второй срок.

    Кандидаты от зеленых набирали на президентских выборах до трех миллионов голосов. Обычно меньше, но тут многое зависит от того, насколько неприятного кандидата выставили демократы. Байден – достаточно неприятный кандидат, чтоб Уэст «отжал» у него значимое количество избирателей. Вряд ли – очень много, но, вероятно, достаточно, чтобы в спорных штатах с минимальным отрывом победа досталась республиканцу, какой бы ни была его фамилия – Трамп, Десантис или даже Пенс (хотя Пенс все-таки вряд ли – он совсем никакой).

    Вроде бы леволиберальный электорат, часть которого разрывается между демократами и зелеными, должен понимать, что такие метания приносят победу ненавистным консерваторам. И большинство прекрасно это понимают. Но не американская молодежь.

    Справедливости ради, политологами в принципе не описаны страны, где молодежь голосовала бы на выборах, руководствуясь технологической логикой. Она либо вообще не голосует, либо делает это «по зову сердца», с максималистским подходом «все или ничего». Трамп для этой аудитории – злодей, Байден – плутократ, а вот Уэста американская молодежь обожает, как обожала Сандерса и Рона Пола. Не только потому, что он тоже – прикольный старик, но и потому, что обещает в случае победы простить всем их образовательные кредиты – действительно тяжелое ярмо на шее новых американских поколений.

    Потому молодежи не объяснить. И нет оснований считать, что что-то получится объяснить самому Уэсту. Товарищи уже намекают, что он избрал неблаговидный путь человека, благодаря которому может стать возможен «реванш неофашистской диктатуры Трампа». Но с товарищем Уэстом с его революционным пафосом, мессианским напором и преподавательским опытом крайне трудно спорить.

    Что же касается Байдена, проиграть в финале выборов из-за социалистического спойлера – это еще относительно оптимистичный для него вариант развития событий. Потому что есть и другой – импичмент за пятимиллионную взятку от украинской компании Burisma. Хранившиеся в ФБР записи переговоров Байдена с руководством этой компании со дня на день заслушают в Конгрессе.

    Америка сейчас переживает удивительное время, когда действующий президент и его главный конкурент подозреваются один – в лоббизме интересов сына-наркомана на Украине, другой – в хранении сверхсекретных документов в туалете своей резиденции.

    Матрица дала трещину. И участие в этом Уэста соответствует канону. 

     
     
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