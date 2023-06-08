Вернувшегося Карлсона опять заставляют замолчать

Премьера нового шоу Такера Карлсона стала громкой и скандальной. Видео, в котором он обрушился на власти США, а президента Украины сравнил с крысой, посмотрели десятки миллионов человек. Но те же самые люди, которые отстранили Карлсона от эфира, опять пытаются заставить его замолчать

Карлсон вернулся! Самая популярная «говорящая голова» в США (из тех, что говорят о политике) опять в эфире, а его аудитория увеличилась в десять раз. Если шоу Такера Карлсона на канале Fox News смотрели 3-4 млн человек, то премьерный выпуск для видеоплатформы в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) набрал 50 млн просмотров менее чем за сутки.

Средняя дневная аудитория легендарного и очень либерального CNN сейчас всего полмиллиона человек. Так выглядит «кризис доверия» американцев к «традиционным» мейнстримным СМИ, чья репутация, судя по соцопросам, находится в низшей точке. Так им аукнулись «бой без правил» с Дональдом Трампом и участие в «культурных войнах» на стороне меньшинств. Карлсон как будто альтернатива «этому вот всему»: вашингтонскому чиновничьему «болоту», мейнстримным СМИ, либеральной пропаганде. Отсюда и такие рейтинги.

Разумеется, количество просмотров ролика нельзя напрямую сравнивать со средней аудиторией телеканала. К премьере гонимого «правдоруба» было повышенное внимание, а сам постарался быть максимально контрэлитным и острым для 10 минут экранного времени. Это тот самый ролик, где Карлсон обвинил власти Украины в разрушении Каховской ГЭС, а про президента Владимира Зеленского сказал, что он напоминает крысу. Это настолько «не в такт» тому, что происходит в американском мейнстриме, что не заметить премьеру Карлсона было невозможно.

Впоследствии показатели просмотров могут и снизиться. Но как бы там ни было, это только начало «большого пути», где Карлсон при всех своих заслугах и достижениях по большому счету «пешка», роль которой не до конца ясна. В любом случае при нынешних раскладах на доске эта «пешка» – фигура настолько опасная, что Такеру теперь пытаются заткнуть рот те же самые люди, которые убрали его с Fox News.

Этих людей можно персонифицировать в фигуре бывшего работодателя Карлсона – Руперта Мердока, владельца Fox, медиамагната, олигарха и вплоть до недавнего времени главного врага вашингтонских либералов и глобалистов. Карлсон им тоже враг, но есть нюанс – его контрэлитность. Мердок, конечно, консерватор и даже ретроград, но контрэлитным деятелем он быть не может. Он сам – элита. И если бы мировое правительство существовало, Мердок бы в него непременно входил.

Карлсон стал неугоден тем, что слишком себе на уме, слишком не любит «пентагоновскую военщину», слишком лихо шатает внутриэлитные компромиссы по таким, например, вопросам, как конфликт с Россией из-за Украины и доверие к избирательной системе США. Мердок же считает нужным вернуть Республиканскую партию поближе к «центру» и подальше от таких, как Карлсон и Трамп.

Последней каплей, судя по всему, стало то, что Fox проиграл иск на сотни миллионов долларов, поданный из-за заявлений Карлсона о фальсификациях на президентских выборах 2020 года (даже если фальсификации были, доказать их в суде пока никто не смог, и слова Карлсона тоже оказались бездоказательными). Столь огромные убытки даже для империи Мердока нельзя назвать просто предлогом, но они действительно стали предлогом для отстранения Карлсона от эфира. Не увольнения, а отстранения, поскольку контракт с ним до сих пор действует и «правдоруб» получает по нему выплаты. Конкретные суммы – закрытая информация, но они наверняка колоссальные.

Деньги были, есть и будут одним из наиболее эффективных способов для того, чтобы неугодные замолчали. Контракт с Карлсоном подписан до 2025 года. До тех пор он не имеет права работать где-либо в медиа, то есть должен был пропустить всю предвыборную гонку в США и сами выборы. Не мешать «уважаемым людям».

Или же – потерять свой «золотой парашют», а то и понести дополнительные убытки. Мы не знаем точно, прописаны ли в контракте какие-либо неустойки, но всем было понятно, что ни одно медиа не смогло бы предложить Карлсону такие же доходы, как Fox. Точнее, ни одно из тех, которые готовы предоставить площадку «анфан террибль» консервативной тележурналистики.

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Первоначально жадность побеждала. Карлсон ушел из эфира и отклонял самые широкие предложения малых консервативных каналов, которые они только могли себе позволить. Но теперь в ситуацию вмешался самый богатый человек мира Илон Маск, и Карлсон получил приглашение стать одним из локомотивов стримингового сервиса для Twitter. Причем никакого контракта нет, «правдоруб» работает как бы на общественных началах.

У Мердока все равно расценили это как нарушение контракта – и грозят санкциями. Юристы Карлсона парируют, что Twitter – это всего лишь социальная сеть, которая не может конкурировать с Fox, а Карлсон всего лишь блогер и частное лицо, право которого выражать свою позицию защищено конституцией.

Теперь неизбежен скандальный судебный процесс в условиях того, что главная цель – убрать Карлсона с глаз долой на время выборов. Чем бы процесс ни закончился, один из участников конфликта не проиграет точно: это Маск.

На кейс с Карлсоном он может смотреть сугубо как бизнесмен, заманивший сверхпопулярную звезду для раскрутки проекта. То есть он уже победил. Но Маск наверняка смотрит на происходящее глобальнее и претендует на место в том славном условном «мировом правительстве», которое сейчас принадлежит то ли Мердоку, то ли Джорджу Соросу, но не ему. Маск считает, что нынешние власти США и тот же Сорос ведут планету «не туда». И он в прямом смысле хочет изменить судьбы мира. Для этого он купил Twitter и экспериментирует с альтернативными медиа. Для этого он вложился в Республиканскую партию и смену власти в Белом доме в 2024 году. Для этого Карлсон вернулся.

Правда, не совсем понятно, кто тот Малыш, с которым Карлсон будет проказить. Кто «домомучительница» фрекен Бок, которую будут «низводить», понятно – это Джо Байден и его команда по переизбранию.

Но какую фигуру выставят против Байдена, неочевидно. Скорее всего, это губернатор Флориды Рон Десантис, который заявил о своем выдвижении в президенты. Маск точно поддерживает Десантиса, Мердок – скорее да, чем нет. Но оба совершенно точно не поддерживают Трампа, который у республиканцев пока что ходит в однозначных фаворитах и вдрызг разругался с Десантисом.

Однако у Трампа слишком много проблем. Он сам – одна большая проблема. И есть мнение (которое разделяет Мердок и, возможно, Маск), что победить на выборах еще раз ему не удастся. Сейчас, когда его таскают по судам, республиканцы вновь полюбили эксцентричного миллиардера как бы назло системе. Но до выборов еще почти полтора года, до начала праймериз – более полугода, а старые ошибки и новые уголовные дела тянут Трампа вниз.

Вернувшийся в эфир Карлсон может как помочь Трампу, так и утопить его окончательно. Несмотря на то, что его часто называли «лучшим помощником» бывшего президента, сам он не «трампист» и лично Трампу ничем не обязан. Если он сейчас сделает бывшего президента второй по значимости целью своих развенчаний (первой остается Байден), легенда о честном, неподкупном и внепартийном американском тележурналисте должна наконец-то умереть.

В любом случае у Карлсона останется его дар – чутье. И это чутье вполне способно оградить его от участия в игре в роли пешки в пользу роли «дикой карты». Мердок слишком стар и консервативен, чтобы уметь такими играть. Но в руках Маска она может стать настоящим козырем.

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