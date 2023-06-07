Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС

В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.

Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.

Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».

Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».

«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.

В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».

Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.