Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

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6 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

Китайские автомобили упрочили позиции в России Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как «корейцы» – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.  Подробности...
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ВСУ разрушили Каховскую ГЭС по пяти причинам

Украина разрушила Каховскую ГЭС кадр из видео
Регулярные обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. Создан риск гуманитарной и экологической катастрофы. Офис Зеленского пытается обвинить в произошедшем Москву, хотя детали происшествия указывают на то, что главным бенефициаром разрушений являются ВС Украины. Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Экономика Франции хиреет из-за американской болезни

Экономические трудности Франции образуют «порочный круг» Global Look Press/Keystone Press Agency
Франция пришла к осознанию того, что слишком долго жила в долг. Накопленный объем обязательств уже превышает национальный ВВП, который пока остается одним из крупнейших в мире. Прогноз у экспертов негативный – грядет расплата. Что же довело одну из богатейших стран Европы до такой судьбы?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...

Русский язык – вопрос национальной безопасности

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Угроза настоящему русскому языку, специальный день которого мы сегодня отмечаем, исходит из тех же кругов, которые агрессивно продвигают якобы новые прогрессивные идеи, причем нагло подменяя понятия. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    6 июня 2023, 19:10
    Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
    Текст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?

    Во вторник президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в разрушении ГЭС. Об этом он заявил в ходе саммита участников «Бухарестской девятки». По его словам, «подорвать ее с внешней стороны – обстрелами – физически нереально». «Она была заминирована», полагает Зеленский, «заминирована и взорвана».

    Он также назвал произошедшее взрывом «бомбы массового экологического поражения» и «наибольшей рукотворной катастрофой в Европе за десятки лет». «И поэтому поражение России – поражение, которое мы все обеспечим – будет наиболее весомым вкладом в безопасность Европы и всего мира», – заявил Зеленский.

    При этом, как отмечают эксперты, президент Украины видимо забыл о тех сотнях обстрелов, которым ВСУ подвергали ГЭС. Еще в ноябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате атак противника работа Каховской ГЭС была остановлена. До этого, в октябре, обстрелы станции участились. Это привело к тому, что одна из главных «строек коммунизма» получила «грандиозные» повреждения.

    Кроме того, осенью Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию ВСУ и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС. Российские дипломаты указывали, что в течение пяти месяцев ВСУ обстреливали Новую Каховку, в сутки со стороны противника могло прилететь до 120 ракет HIMARS, причем их целью была дамба.

    В целом же Каховская ГЭС – нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидросооружений, один из ключевых элементов всей гидрологической системы. Именно на этот объект возложена функция регулирования стока. Плотина Каховского гидроузла создает перепад высот на Днепре до 16 метров. В районе ГЭС образован искусственный водоем длиной 230 километров и шириной 25 километров.

    Гигантское водохранилище сдерживает более 18 кубических километров воды. Площадь его зеркала составляет 2155 квадратных километров. Если дамба Каховской ГЭС будет разрушена, то в нижнее течение Днепра хлынет колоссальный объем воды. И власти Украины эти риски прекрасно понимали, хотя сами они практически ничем не рисковали – разве что жизнями других людей.

    Примечательно, что террористы и сами неоднократно признавали удары по Каховской ГЭС, и даже бравировали этими сомнительными достижениями в интервью западной прессе. Например, в декабре 2022 года в газете The Washington Post вышел материал о «перемогах» ВСУ, где среди прочего рассказывается об «экспериментах» при ударах по ГЭС.

    «…[Генерал-майор ВСУ] Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы. Испытание прошло успешно, сказал Ковальчук», – отмечала газета.

    Таким образом лидеры стран НАТО, если они читают западную прессу, бахвальство украинских военных и документы, распространенные российскими дипломатами в ООН, прекрасно знали о том, кто конкретно обстреливает ГЭС. Но это не помешало хору политиков из Европы выступить в унисон с обвинениями в адрес Москвы.

    Так, глава МИД Британии в своем Twitter (заблокирован в России) назвал произошедшее «военным преступлением», канцлер Германии увидел здесь «эскалацию насилия», а генсек НАТО озаботился охраной окружающей среды. Глава Европарламента Роберта Метсола также охарактеризовала прорыв как «военное преступление», а официальный представитель ЕС Петер Стано назвал атаку «варварской».

    В то же время министр обороны России Сергей Шойгу, как и ранее Кремль, указал на связь между неудавшейся попыткой контрнаступления ВСУ и разрушением ГЭС. По словам Шойгу, противник намерен перебросить подразделения и технику из Херсонской области в район своих наступательных действий, ослабив свои же позиции под Херсоном. «Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», – указал министр.

    И чтобы не допустить на этом участке фронта наступательных действий ВС России, противник «осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия». «По имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», – добавил Шойгу.

    «Да и само по себе заявление Зеленского не соответствует действительности, он нагло врет, потому что есть кадры объективного контроля с американского спутника Maxar, который фиксировал постепенное разрушение дамбы, связанное с обстрелами и естественным давлением воды», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, место прорыва, с которого началось разрушение дамбы, находится на стыке машинного зала с телом плотины, в этом же месте находится изгиб автомобильной дороги, проходившей по дамбе. «Именно по этому изгибу осуществлялась целенаправленная работа РСЗО HIMARS и других западных средств поражения», – подчеркнул собеседник.

    «Судя по всему, минувшей ночью был очередной обстрел, который привел к разрушению Каховской ГЭС, после чего вода начала последовательно сносить пролеты. Из 28 пролетов в целости осталось только 14», – предположил эксперт. Анпилогов также подчеркнул, что сама конструкция дамбы на месте, но повреждены несколько затворов, удерживающих воду.

    «На затворы произошло комбинированное воздействие. С одной стороны РСЗО ослабили конструкцию дамбы, а затем произошло постепенное разрушение самого строения плотины, что усугублялось давлением воды», – добавил он.

    Кроме того, согласно данным системы мониторинга, последние три месяца Украина целенаправленно сбрасывала воду в Каховское водохранилище и тем самым повышала давление на плотину. За это время уровень воды вырос с 14 до 17,5 метра, хотя максимально допустимым уровнем считается отметка в 16 метров. «Украинская сторона сознательно подняла уровень воды в Каховском водохранилище на полтора метра, дополнительно нагружая плотину», – указал он.

    В результате разрушений Каховское море теряет около 15 сантиметров воды в час. «В районе Новой Каховки эти 15 сантиметров превращаются в два-четыре метра поднятия воды. К счастью, все это происходит довольно медленно и, возможно, позволит избежать человеческих жертв. Но к Херсону доходит волна в один-два метра. Это серьезная техногенная катастрофа. Будут уничтожены канализация, водопровод, газо- и электроснабжение. Мы видим, как смываются дома», – говорит эксперт.

    «Правый берег Днепра, контролируемый киевским режимом, выше, чем левый берег. На карте затоплений видно, что правый берег практически не пострадал, а левый – сильно затоплен. Пострадают десятки тысяч людей. При определенном развитии событий и Крымский канал может остаться без воды», – говорит Юрий Кнутов, военный эксперт.

    Эксперт убежден, что Украина разрушила Каховскую ГЭС после провала попытки наступления на стыке Донецкой и Запорожской областей. Сейчас противник перешел к плану «Б», поэтому не исключено, что под прикрытием наводнения ВСУ либо десантируются выше по течению, либо просто перебросят дополнительные силы в линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

    «Поэтому то, что говорит Зеленский о минировании Каховской ГЭС, это откровенная ложь. Этот информационный повод используется для очередной демонизации России. Запад уже подхватил эти фантастические истории, но зачем это России? Чтобы затопить свой же регион? Эти обвинения похожи на классику пропаганды в стиле «Донбасс сам себя обстрелял», – указал Кнутов.

     
     
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