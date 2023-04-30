Байден пошутил над уволенным телеведущим Fox News Карлсоном

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме посмеялся над увольнением с Fox News Такера Карлсона, отметив, что работа телеведущего завершена.

Как уточнил Байден, правда в том, что США есть чем гордиться, США вакцинировали нацию, преобразовали экономику, и одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, по его словам, она завершена для Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом засмеялась, хотя некоторое из присутствующих выразили неудовольствие. Президент отреагировал на это словами: «Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно».

В понедельник американский телеведущий Такер Карлсон, критиковавший президента США Джо Байдена, ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News.

Позже стало известно, что Пентагон доволен уходом Карлсона с канала и прекращением с его стороны критики военного ведомства.