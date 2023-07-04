Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

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4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Зачем Россия сокращает экспорт нефти и свои доходы

Россия добровольно уменьшает экспорт своей нефти Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия и Саудовская Аравия в один день сделали синхронные заявления о новых ограничениях предложения нефти на мировом рынке. Так они противостоят монетарным действиям США и ЕС, которые тянут нефтяные цены вниз. Москва в дополнение к сокращению добычи обещает сократить экспорт еще на полмиллиона баррелей. Как и чем это поможет российскому бюджету?  Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как усилить авиаразведку России

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?  Подробности...
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Французская элита увидела «смерть нации»

Тысячи машин сожжены погромщиками Xinhua/Global Look Press
Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Однако можно сказать, что таково просто мнение обывателей. Что же думают об этом представители интеллектуального класса, знаменитые французские мыслители и философы? Казалось бы, они должны осмыслить происходящий кризис и найти его настоящую причину. И кое-что они действительно обнаружили. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...

«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную. Подробности...

Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

    Владимир Можегов
    публицист
    4 июля 2023, 11:50

    В сегодняшней американской президентской гонке фактически три реальных кандидата – Трамп и Десантис со стороны консерваторов и действующий американский президент со стороны демократов.

    Дела у последнего, однако, все печальней, и опросы показывают все большую тревогу американцев относительно его дееспособности. Так, согласно свежему опросу NBC News, 68% избирателей, в том числе 43% демократов, «обеспокоены тем, что у Джо Байдена нет необходимого психического и физического здоровья, чтобы быть президентом».

    Уровень общего одобрения Байдена составил все те же 43%. Это, прямо скажем, немного, учитывая растущие рейтинги Трампа и общую тенденцию. Еще два с половиной года назад с одобрением на Байдена смотрели 60% американцев.

    Хуже того, 3/4 американцев считают, что страна идет по ложному пути, свидетельствует тот же опрос. Похожее было разве что в 1992-м и 2008-м, когда страна переживала экономические и политические (лос-анджелесский расовый бунт) кризисы.

    Но все это, скажем так, опасно, но еще не смертельно. Смертельный удар Байдену может быть нанесен оттуда, откуда не ждали. Его может нанести Роберт Ф. Кеннеди, старший представитель легендарной семьи, идущий в президентской гонке демократов вслед за Байденом. За него сегодня готовы проголосовать 15–20% демократических избирателей.

    Фото: Al Drago, Kristin Callahan/Global Look Press

    Кеннеди ведет себя очень энергично, колесит по стране, раздает интервью и вообще ведет себя решительно, показывая вместе с тем и отличную физическую форму, что на фоне хиреющего день ото дня президента производит на избирателя весьма положительное впечатление.

    Но главное – это риторика Кеннеди, который не устает критиковать Байдена и развязанную им войну. Да, именно так строит свои обращения к нации Кеннеди, обвиняя нынешнюю политику демократов в том, что она довела мир до войны.

    Десятилетия политики США и НАТО в отношении Украины и России создали условия для этой войны», – говорит Кеннеди. – Это мы превратили украинцев в пешку в опосредованной войне между Россией и США… Когда Байдена спросили, почему мы там, он сказал: «Чтобы сменить режим президента России Путина». Таким образом, украинская нация стала заложником наших безмерных амбиций. И именно Байден виноват в том ужасе, который переживает сегодня украинский народ».

    Риторика, не слишком привычная для демократов, не правда ли? Зато это фактически то же самое, что говорит Трамп. И действительно, люди эти явно симпатизируют друг другу. Трамп с одобрением отзывается о кампании Кеннеди, Кеннеди же в свою очередь заявляет, что гордится тем, что нравится Трампу, хотя и не согласен с ним по многим вопросам.

    Но самый громкий резонанс вызвало последнее заявление Кеннеди. На вопрос модератора одного из предвыборных мероприятий – обещает ли он поддержать ту кандидатуру от демократов, которую в итоге выдвинет партия, Кеннеди ответил: «Конечно, я не собираюсь этого делать».

    Понятно, насколько далек Кеннеди от истеблишмента, стоящего за Байденом, и понятно, что электорат Кеннеди (а это, на минуточку, 15-20% демократов, в основном антивоенно настроенных левых) воинственных устремлений Байдена не поддерживает.

    В любом случае – откажется Кеннеди поддержать Байдена, или выступит как независимый кандидат – он выроет Байдену политическую могилу.

    Сегодня он выступает в роли типичного спойлера. Таким образом, если демократы надеялись судебными преследованиями Трампа вызвать сумятицу в штабе консерваторов, то демарш Кеннеди становится моментом хаоса уже в стане самих демократов.

    Но надо понимать, конечно, и то, что отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. В них, как в зеркале, отражается сегодня вся американская история со всеми ее противоречиями и трагедиями. Трагическая судьба клана Кеннеди – одна из таких незакрытых еще страниц. Возможно, именно потомку этого рода суждено поставить точку в нынешней американской истории и начать ее с другой страницы.

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