Представитель правящей партии Турции Челик раскритиковал борьбу ЕС с «российской пропагандой» за двойные стандарты

Tекст: Антон Антонов

Челик обвинил ЕС в «двойных стандартах». «Трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно, а вот для препятствования «российской пропаганде» предпринят ряд мер», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.

Как отметил Челик, в ЕС заверяют, что принимают меры «в рамках свободы выражения». Однако, подчеркнул он, в Европе «большое число антитурецких трансляций».

Напомним, Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Анкара имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, но все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому должна соблюдать ценности ЕС.