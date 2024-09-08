Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
У властей Турции появились претензии к борьбе ЕС с «российской пропагандой»
Представитель правящей партии Турции Челик раскритиковал борьбу ЕС с «российской пропагандой» за двойные стандарты
ЕС принимает меры против «российских трансляций», но трансляции с антитурецким содержанием препятствий не встречают, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик обвинил ЕС в «двойных стандартах». «Трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно, а вот для препятствования «российской пропаганде» предпринят ряд мер», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
Как отметил Челик, в ЕС заверяют, что принимают меры «в рамках свободы выражения». Однако, подчеркнул он, в Европе «большое число антитурецких трансляций».
Напомним, Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Анкара имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, но все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому должна соблюдать ценности ЕС.