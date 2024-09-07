Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на парковке в Одинцово
Минздрав Подмосковья: Пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцово находятся в крайне тяжелом состоянии
Пострадавшие при возгорании на парковке в городе Одинцово в Московской области два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Пострадавших госпитализировали в стационар, они находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В администрации городского округа сообщали, что при пожаре погибли два человека, трое получили ранения. СК возбудил уголовное дело.