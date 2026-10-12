Германия оказалась главным поставщиком шоколада в Россию

Tекст: Катерина Туманова

Главными поставщиками шоколада в Россию за первые семь месяцев 2026 года стали Германия, Бельгия, Италия, Польша и Турция, передает РИА «Новости».

По данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб, немецкий импорт составил около трети от общего объема, достигнув 111,7 млн долларов. Это на 5% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Второе место заняла Бельгия с поставками на 48,3 млн долларов. За ней следуют Италия (31,5 млн) и Польша (27,2 млн), которая вытеснила Казахстан на шестую позицию.

Турция замкнула пятерку лидеров с результатом 25,97 млн долларов. Общий объем импорта шоколада в Россию превысил 333 млн долларов.

Существенный рост поставок продемонстрировали Нидерланды, увеличив экспорт в 4,5 раза до 1,3 млн долларов. Литва и Малайзия нарастили объемы более чем в два раза.

При этом Австрия сократила поставки в 12,4 раза до 553 тыс. долларов, а Греция – в 5,3 раза. Белоруссия, традиционно входящая в число крупнейших поставщиков, не раскрывает торговую статистику с 2022 года.



