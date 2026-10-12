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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    6 комментариев
    12 октября 2026, 04:48 • Новости дня

    Германия оказалась главным поставщиком шоколада в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Германия, Бельгия, Италия, Польша и Турция стали крупнейшими экспортерами шоколада в Россию по итогам первых семи месяцев 2026 года, говорится в материалах платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

    Главными поставщиками шоколада в Россию за первые семь месяцев 2026 года стали Германия, Бельгия, Италия, Польша и Турция, передает РИА «Новости».

    По данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб, немецкий импорт составил около трети от общего объема, достигнув 111,7 млн долларов. Это на 5% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

    Второе место заняла Бельгия с поставками на 48,3 млн долларов. За ней следуют Италия (31,5 млн) и Польша (27,2 млн), которая вытеснила Казахстан на шестую позицию.

    Турция замкнула пятерку лидеров с результатом 25,97 млн долларов. Общий объем импорта шоколада в Россию превысил 333 млн долларов.

    Существенный рост поставок продемонстрировали Нидерланды, увеличив экспорт в 4,5 раза до 1,3 млн долларов. Литва и Малайзия нарастили объемы более чем в два раза.

    При этом Австрия сократила поставки в 12,4 раза до 553 тыс. долларов, а Греция – в 5,3 раза. Белоруссия, традиционно входящая в число крупнейших поставщиков, не раскрывает торговую статистику с 2022 года.


    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев якобы согласились на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.

    Стороны конфликта достигли договоренности о взаимном прекращении атак на объекты инфраструктуры, передает слова Трампа ТАСС.

    «С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    Минобороны России анонсировало массированные атаки на объекты украинской инфраструктуры.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой

    Песков: Зеленский сейчас в состоянии истерики и не способен на обдуманные поступки

    Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский в настоящий момент пребывает в состоянии истерики, из-за чего лишен возможности совершать обдуманные поступки.

    «Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам», – заявил Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Песков отметил, что Зеленский, наоборот, требует «у всех своих соглядатаев» больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    В воскресенье в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам Трампа о выборах.

    Окружение Зеленского потрясли слова Трампа о новом лидере на Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «бандеровский режим» на Украине «впал в ступор» после высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

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    12 октября 2026, 00:06 • Новости дня
    Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

    Новый Уренгой и Салехард возглавили топ городов по уровню зарплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидерами по покупательной способности заработков стали северные регионы, тогда как столицы северокавказских республик оказались в конце списка, следует из результатов исследования.

    Первое место среди исследованных городов пятый год подряд занял Новый Уренгой. Чистая зарплата там превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг почти в шесть раз. Вторую строчку занял Салехард, а третью – Анадырь, передает РИА «Новости» итоги своего исследования.

    В первой половине 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 119,2 тыс. рублей, увеличившись на 11,6%. При этом лидером по абсолютной величине доходов стал Анадырь с показателем свыше 238,6 тыс. рублей.

    На втором месте расположилась Москва, где зарабатывают около 194 тыс. рублей.

    В конце списка по покупательной способности оказались Грозный и Нальчик. В этих городах соотношение средней зарплаты и стоимости базовых потребностей составило чуть более двух раз.

    Самые низкие чистые доходы зафиксированы также во Владикавказе, Черкесске, Элисте и Магасе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России. Росстат самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке. Профессор Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка

    Трамп заявил о низкой цене поставляемой Россией на мировой рынок нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия способна обеспечить глобальный энергетический рынок нефтью по очень низкой цене.

    Президент США указал на способность России насытить глобальный энергетический рынок энергоносителями по низким ценам. Об этом американский лидер упомянул, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, передает ТАСС.

    «Он (президент России Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой цене», – заявил Трамп.

    Видеозапись разговора президента США с журналистами была опубликована на официальном канале Белого дома на видеохостинге YouTube. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России вступило в силу.

    В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В понедельник президент США обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять региональных министров сельского хозяйства, представляющих правящий блок ХДС/ХСС, направили канцлеру Германии Фридриху Мерцу письмо с призывом отказаться от введения налога на сахар.

    Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

    «Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

    По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии.

    В субботу руководство партии «Альтернатива для Германии» обвинило главу правительства в предпочтении интересов Украины нуждам немецких граждан.

    Летом канцлер перетасовал кабинет министров из-за скандала с суррогатным материнством.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    11 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой пара запечатлена в куртках сети Globus с именами на русском языке.

    Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

    На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

    В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

    Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

    В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

    В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».

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    11 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты

    Врач назвала сахар и фастфуд убийцами иммунитета зимой

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник предупредила об опасности частого употребления сладкого и вредной пищи в холодное время года.

    «Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов – важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», – отметила она в беседе с РИА «Новости».

    Специалист напомнила о необходимости соблюдать дневную норму белка, выступающего основой для главного антиоксиданта организма.

    Медик посоветовала сбалансировать рацион, добавив в каждый прием пищи творог, нежирное мясо, свежие овощи, сложные углеводы и полезные растительные жиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Доктор Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    11 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Эксперт назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска

    Марочко сообщил о стягивании украинских сил к Красному Лиману

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия сосредоточила основные силы на западе Красного Лимана и в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеясь взять верх численностью боевиков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о концентрации украинских боевиков в славянско-краматорской агломерации и где в последнее время идет очень серьезное наращивание сил и средств, то это как раз район населенного пункта Николаевка и также запад Красного Лимана – именно в этих районах сейчас противник действует наибольшей группировкой», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ВСУ ожидают добиться определенных успехов, повысив численность наступающей группировки, однако российские военнослужащие ведут ожесточенные бои и рушат все планы противника на данном участке.

    Ранее эксперт отмечал, что украинские войска продолжают стягивать резервы в Славянск, Краматорск и Дружковку. По его информации, власти Украины не жалеют ресурсов для усиления своих позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил, что первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев. Марочко в конце сентября сообщал, что ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР. «Северяне» в сентябре уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    11 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Авиаудар запустил трехчасовую детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и авиаударом уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении.

    «В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

    «В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

    По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

    На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

    В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

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    12 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    «Языковая путаница», которую допустил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью на тему нового президента Украины, проявила его базовые убеждения о власти и народе или выявила недостаточное знание языка, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В оперативно организованном интервью западными СМИ Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол «choose», а не «elect», и существительное «leader», а не «president». Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова также обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    На это Зеленский запросил поддержку европейских государств, после чего Британия, Германия и Польша поддержали его, а глава ЕК пообещала денег на оружие.

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    Мэр Кишинева призвал не допустить производства беспилотников в Молдавии
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    ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного

    Конфликт между Киевом и Сеулом принял такой накал, что дошел до отзыва послов и беспрецедентных обвинений в адрес друг друга. Главный виновник, разумеется, Владимир Зеленский. Но вина президента Ли Чжэ Мена более выпукла за счет того, что он казался приличным человеком. Настолько приличным, что может свою вину искупить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Евросоюз придумал новый способ украсть у России

      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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