Европу предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила

Итальянский биолог Монтарси предупредил о риске лихорадки Западного Нила в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Риск распространения вполне реален. Вирус уже присутствует во всех странах Средиземноморья, и новые случаи заражения людей и животных наблюдаются в странах Северной Европы, например в Бельгии и Нидерландах», – сообщил ученый РИА «Новости».

По его словам, зараженные птицы мигрируют из-за изменения климата и могут переносить вирус на новые территории. Однако трудно предсказать, где именно будет распространяться лихорадка, отметил Монтарси.

В конце сентября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что местные случаи заражения зарегистрированы в 16 странах Европы, среди которых Италия, Греция, Испания, Франция и Нидерланды.

Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь. Ее симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе число заболевших лихорадкой Западного Нила в Нидерландах достигло 59. До этого в Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завозили эту инфекцию. Также российские силовики сообщили о вспышке экзотической лихорадки в Сумской области.