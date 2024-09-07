Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
В крупном пожаре на парковке в Одинцово погибли два человека
В крупном пожаре на парковке в Одинцово погибли два человека, трое пострадали
Пожар на парковке в Одинцово ликвидирован, в результате ЧП погибли два человека и трое получили ранения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Свидетель происшествия Екатерина рассказала, что огонь вспыхнул мгновенно, появились клубы дыма, после чего она увидела, как из здания выносили пострадавшего мужчину, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, в результате пожара на многоуровневой парковке в подмосковном сгорели около 20 автомобилей.
Один человек был госпитализирован, а остальных троих пострадавших осматривают врачи на месте происшествия, сообщил представитель экстренных служб.
Накануне в Липецке на территории склада промышленного предприятия произошло возгорание.