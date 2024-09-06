Склад промпредприятия загорелся в Липецке

Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

«Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.