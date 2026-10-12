Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
В пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул природный пожар
В окрестностях Лос-Анджелеса началась эвакуация из-за природного пожара
В окрестностях Лос-Анджелеса началась эвакуация из-за сильного природного пожара, сообщили местные власти.
Площадь пожара близ города Санта-Кларита, получившего название Bike, превышает 69 га, передает ТАСС.
Пока огонь удалось локализовать только на 12%. Власти объявили эвакуацию в восьми зонах и организовали убежище для жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при тушении лесного пожара в США разбился вертолет.
В августе в стране зафиксировали около 100 крупных лесных пожаров.
Летом мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США.