Землетрясение в Японии остановило скоростные поезда и вызвало цунами
Движение скоростных поездов на линии Тохоку-синкансэн между Токио и станцией Син-Аомори приостановлено из-за отключения электроэнергии после землетрясения, свидетельствуют данные оператора JR East.
Электроснабжение нарушено на участке между станциями Сироиси-Дзао и Син-Аомори, что привело к остановке движения поездов в обе стороны.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в районе префектур Аомори и Иватэ на севере острова Хонсю. Максимальная сила подземных толчков достигла 5+ баллов по японской семибалльной шкале, которая используется в стране для оценки землетрясений. На тихоокеанском побережье от острова Хоккайдо до севера Хонсю была объявлена угроза цунами.
Как передает телеканал NHK, первая волна цунами высотой около 40 сантиметров уже достигла побережья префектуры Иватэ. Метеорологи предупреждают, что повторные волны могут быть выше, и просят жителей региона не приближаться к береговой линии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила экстренно оценить ущерб от подземных толчков.
Число пострадавших при прошлом сильном землетрясении достигло 23 человек.
Власти страны объявили эвакуацию жителей прибрежных районов из-за угрозы цунами.