АТОР выпустила рекомендации для находящихся в Японии россиян из-за угрозы цунами
На фоне мощного землетрясения и риска возникновения цунами путешественникам настоятельно советуют строго выполнять указания японских властей и персонала гостиниц.
Ассоциация туроператоров России опубликовала памятку для соотечественников, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, передает РИА «Новости».
«Рекомендации туристам: следовать указаниям местных властей и отелей, отслеживать официальные уведомления (Japan Meteorological Agency)», – подчеркнули в организации.
Мощные подземные толчки магнитудой 7,5 зафиксированы на севере острова Хонсю. Максимальная сила землетрясения достигла отметки пять с плюсом по местной шкале. В связи с этим на всем тихоокеанском побережье от Хоккайдо до Хонсю объявили опасность цунами.
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что сейчас вблизи японских пляжей нет ни организованных, ни самостоятельных путешественников из России. Представители туроператора Corona Travel добавили, что происшествие не затронуло главные экскурсионные маршруты. Оснований для отмены запланированных поездок в данный момент не наблюдается.
Ограничения затронули лишь прибрежные зоны на северо-востоке государства, где временно приостановили движение некоторых скоростных поездов. Эксперты отрасли напомнили, что японские экстренные службы всегда действуют максимально оперативно, а система эвакуации населения работает крайне эффективно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские метеорологи пересмотрели оценку магнитуды землетрясения до 7,5. Мощные подземные толчки остановили движение скоростных поездов. Энергетические компании начали проверку состояния атомных электростанций.