ФАС предостерегла ретейлеров от завышения цен на мясо
Федеральная антимонопольная служба обратила внимание торговых сетей на необходимость сдерживания стоимости мясной продукции в преддверии майских праздников.
ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости необоснованного роста цен на востребованные продовольственные товары в праздничные дни, передает РИА «Новости».
«ФАС России ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники», – говорится в сообщении службы.
Антимонопольное ведомство акцентировало внимание участников рынка на недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину и куриное мясо. В случае выявления признаков недобросовестного поведения будут приняты соответствующие меры реагирования. Кроме того, ретейлерам рекомендовано снижать розничные цены вслед за уменьшением отпускной стоимости со стороны поставщиков.
В прошлом году ФАС направляла крупнейшим торговым сетям уведомления о недопустимости необоснованного повышения цен на мясную продукцию. Также ведомство обратилось к ретейлерам с аналогичным предупреждением перед Пасхой.