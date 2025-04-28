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ФАС предупредила о недопустимости роста цен на мясо
ФАС предупредила торговые сети о контроле цен на мясо перед праздниками
Антимонопольное ведомство напомнило торговым сетям о необходимости удерживать цены на мясную продукцию в период майских праздников.
Федеральная антимонопольная служба России заявила о недопустимости необоснованного повышения цен на мясную продукцию перед майскими праздниками, передает ТАСС. Ведомство направило соответствующие уведомления крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям.
Эксперты подчеркнули: «ФАС России обратила внимание организаций розничной торговли на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни». В случае выявления признаков недобросовестных действий, служба обещает принять меры реагирования в рамках антимонопольного законодательства.
Ведомство также рекомендовало торговым сетям передавать снижение отпускных цен на мясо и другую продукцию конечным потребителям. ФАС отмечает, что постоянно анализирует динамику цен на продукты питания и положительно оценивает практику добровольного ограничения торговых наценок со стороны сетей.
По мнению службы, такие меры позволяют повысить доступность востребованных товаров для российских потребителей и поддерживать социальную стабильность в период повышенного спроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России сохраняется стабильная ситуация с ценами на куриные яйца, между тем ФАС усилила контроль за рентабельностью производителей сырого молока и сливочного масла.
Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил ФАС обратить особое внимание на стоимость авиабилетов и железнодорожных билетов в сезон отпусков.
В апреле ретейлеры начали снижать цены на некоторые товары благодаря укреплению курса рубля.