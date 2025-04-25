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ФАС заявила о стабильности цен на яйца в России
ФАС сообщила о стабильности цен на яйца и проверках производителей молока
В России сохраняется стабильная ситуация с ценами на куриные яйца, при этом ФАС усилила контроль за рентабельностью производителей сырого молока и сливочного масла, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ситуация с ценами на куриные яйца в России остается стабильной, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС. Шаскольский заявил: «На постоянной основе ведется ценовой мониторинг крупнейших производителей яйца куриного. В настоящее время ценовая ситуация остается стабильной».
Он напомнил, что правительство утвердило разработанное ФАС постановление, предусматривающее запрет на взимание торговыми сетями вознаграждения с поставщиков сливочного масла и яиц за покупку определенного объема товара.
Кроме того, ФАС проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. По его словам, анализ финансово-экономических показателей крупнейших компаний показал, что в ряде случаев повышение отпускных цен сопровождалось аномально высоким ростом рентабельности, что ведомство считает необоснованным. В отношении ряда производителей проводится дополнительная, включая антикартельную, проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивала возможную стоимость билетов на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом, ранее ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу, а также издательство «Просвещение» подало иск против ФАС в арбитражный суд.