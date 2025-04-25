  • Новость часаСпецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Москву
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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки
    Трамп назвал уступку России по Украине
    Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет колонии
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине
    Ударом по Киеву уничтожено производство двигателей для РСЗО и «Нептун»
    Украина стала готовиться к прекращению поддержки со стороны США
    Berliner Zeitung: Вопрос Крыма спровоцировал угрозу раскола внутри НАТО
    Пакистан объявил о «мерах возмездия» против Индии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    25 апреля 2025, 11:07 • Новости дня

    ФАС заявила о стабильности цен на яйца в России

    ФАС сообщила о стабильности цен на яйца и проверках производителей молока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России сохраняется стабильная ситуация с ценами на куриные яйца, при этом ФАС усилила контроль за рентабельностью производителей сырого молока и сливочного масла, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Ситуация с ценами на куриные яйца в России остается стабильной, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС. Шаскольский заявил: «На постоянной основе ведется ценовой мониторинг крупнейших производителей яйца куриного. В настоящее время ценовая ситуация остается стабильной».

    Он напомнил, что правительство утвердило разработанное ФАС постановление, предусматривающее запрет на взимание торговыми сетями вознаграждения с поставщиков сливочного масла и яиц за покупку определенного объема товара.

    Кроме того, ФАС проводит дополнительные проверки производителей сырого молока. По его словам, анализ финансово-экономических показателей крупнейших компаний показал, что в ряде случаев повышение отпускных цен сопровождалось аномально высоким ростом рентабельности, что ведомство считает необоснованным. В отношении ряда производителей проводится дополнительная, включая антикартельную, проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивала возможную стоимость билетов на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом, ранее ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу, а также издательство «Просвещение» подало иск против ФАС в арбитражный суд.

    24 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО

    Адвокат: Генерала Попова не отправили на СВО из-за отсутствия вакансий

    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову отказали в отправке на спецоперацию из-за нехватки свободных позиций, несмотря на поданное ходатайство.

    Как передает «Коммерсант», экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, не будет отправлен в зону спецоперации на Украине в ближайшее время. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что ходатайство об этом отклонено из-за отсутствия вакансий на фронте.

    «Пока никакой СВО не будет, ему отказано», – заявил защитник, добавив, что новое прошение подавать не планируется, но приговор будет обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов признан виновным по делу о хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения. Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.

    Ранее он просил суд приостановить производство по делу в связи с одобрением его контракта Минобороны для участия в спецоперации на Украине.

    Российское руководство отказалось комментировать планы Попова по отправке в зону спецоперации.

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    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступку России по Украине

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступку России по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 12:43 • Новости дня
    Суд приговорил генерала Попова к реальному сроку заключения
    Суд приговорил генерала Попова к реальному сроку заключения
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший командующий 58-й армией Иван Попов признан виновным по делу о хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения, сообщил Следственный комитет России.

    Попов и гражданин Сергей Моисеев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также служебном подлоге, совершенном организованной группой, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Попову назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.

    Моисеев приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.

    Суд и следствие установили, что с января по июнь 2023 года Попов вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовал хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения. В документации были внесены ложные сведения о поступлении этой продукции в части. К реализации похищенного металлопроката был привлечен Моисеев. В результате государству причинен ущерб свыше 100 млн рублей.

    Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью.

    Гособвинение просило для Попова шесть лет лишения свободы. Сам экс-генерал в обращении к суду просил вынести справедливое решение.

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    24 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Индия перекрыла течение Инда в Пакистан
    Индия перекрыла течение Инда в Пакистан
    @ REUTERS/Yasir Rajput

    Tекст: Антон Антонов

    Впервые за 65 лет Индия полностью перекрыла гидротехнические шлюзы и заблокировала течение реки Инд в Пакистан, сообщают СМИ.

    Власти Индии впервые со времени подписания исторического договора 1960 года полностью прекратили подачу воды реки Инд в направлении Пакистана. Закрыты все четыре шлюза, регулирующие сток через гидротехнические сооружения и ирригационные сети. Историческое соглашение гарантировало обеим странам совместное использование водных ресурсов Инда, несмотря на политические разногласия, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана предупредили, что возможная гидрологическая блокада Инда будет воспринята как объявление войны.

    Напомним, Индия объявила о высылке всех пакистанцев, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в ответ на теракт в индийском штате Кашмир.

    22 апреля 2025 года вооруженные люди в камуфляже совершили нападение на туристов вблизи города Пахалгам. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической группировкой «Лашкар-и-Тайба», базирующейся в Пакистане.

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    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

    Коментарии (15)
    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

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    24 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    @ REUTERS/Tim Wimborne

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 20 иностранных наемных боевиков погибли из-за удара по Харькову, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг.

    Погибло около 20 наемников из стран НАТО, это в основном англоязычные боевики, пояснил Лебедев РИА «Новости». По его словам, это были не смуглокожие иностранцы, а иностранцы европейской внешности.

    Этой ночью, по сообщениям СМИ, в Харькове прогремело до 10 мощных взрывов.

    Ранее Лебедев сообщал, что при ударе по Павлограду была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода, что привело к потере топлива для украинских ракет.

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    24 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Закон Украины «О национальных меньшинствах» 2022 года содержит дискриминационные положения в отношении русскоязычных, армянских и цыганских сообществ, говорится в выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

    В выводах членов Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сказано, что русскоязычные и другие группы оказались в менее выгодном положении по сравнению с носителями языков Европейского союза, передает РИА «Новости».

    Содокладчик Комитета ООН Ибраима Гиссе приветствовал реформы в украинском законодательстве, в том числе принятие закона о национальных меньшинствах и последующие поправки. Однако он подчеркнул, что в законе «сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков».

    Ранее глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия.

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    24 апреля 2025, 18:05 • Новости дня
    Рар объяснил перемены в отношении Европы к требованиям Зеленского

    Политолог Рар: Зеленский рискует попасть в полную изоляцию и проигрышную ситуацию

    Рар объяснил перемены в отношении Европы к требованиям Зеленского
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе стали понимать, что идти против воли Дональда Трампа означает расколоть НАТО. Поэтому они пересматривают свои позиции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ сообщили, что готовность Британии и Франции отправить военных на Украину ослабевает. Более того, европейские лидеры убеждают Зеленского пойти на территориальные уступки.

    «Отказ госсекретаря США приехать в Лондон на обсуждение «плана Владимира Зеленского» сильно подействовал на непримиримую позицию Британии, Германии и Франции. Европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к Вашингтону и отвергать предложения Дональда Трампа по мирному процессу на Украине», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, именно этим объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих». Собеседник указал, что Зеленский пытается «всеми способами поссорить Европу и Соединенные Штаты». «Таким образом он надеется получать обещанную поддержку хотя бы от первых. При этом если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и абсолютно проигрышную ситуацию», – полагает эксперт.

    Рар объясняет: европейцам будет «наплевать» на Украину, если речь зайдет о риске для них «потерять своего защитника в лице Америки». «Они просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – уточнил политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить Зеленского пойти на уступки.

    «В результате, я думаю, это приведет к разделу Украины, демилитаризации центральной части страны и возможному принятию ее в Евросоюз в качестве протектората. Украина также откажется от идеи стать членом НАТО. Еще одним итогом станет новый разворот в энергетическом сотрудничестве США и России», – рассуждает Рар.

    Ранее Лондон и Париж якобы пересмотрели планы по отправке военных на Украину. По данным газеты The Times, позиция европейской «коалиции желающих» смягчилась после переговоров в Лондоне. Как отмечает издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее.

    Напомним, накануне в британской столице должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне.

    Впрочем, это оказалось не единственной «перемогой» для киевского руководства. В среду Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    На фоне второй демонстративной порки Зеленского европейские лидеры пытаются убедить Киев рассмотреть вариант территориальных уступок ради достижения мира. По информации источника Financial Times, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором украинские власти не нарушат собственные «красные линии», но будут готовы уступить части территорий в финальной фазе переговоров.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией. По его словам, на переговорах Украине «в какой-то мере придется уступить». «Это должен быть компромисс», – указал политик. В Европе при этом выступают резко против признания Крыма частью России. Такой шаг, по мнению европейцев, якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», отмечает FT.

    Коментарии (7)
    24 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие вод Инда
    Пакистан пригрозил Индии войной за перекрытие вод Инда
    @ REUTERS/Mian Khursheed

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Пакистана по итогам заседания Совета нацбезопасности пригрозили Индии ответом в случае попытки изменить поток воды реки Инд.

    Пресс-служба секретариата премьер-министра страны заявила, что договор по Инду является обязательным международным соглашением, заключенным при посредничестве Всемирного банка, и не предусматривает возможности одностороннего прекращения его действия, передает ТАСС.

    Также подчеркивается, что вода реки Инд жизненно важна для 240-миллионного населения Пакистана, и защита права на ее использование будет обеспечена любой ценой. «Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет расцениваться как акт войны», – говорится в релизе по итогам Совета нацбезопасности страны.

    Напомним, Индия объявила о высылке всех пакистанцев, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), в ответ на теракт в Кашмире.

    После вооруженного нападения в районе Пахалгам, в результате которого погибли 26 мужчин, премьер-министр Нарендра Моди созвал экстренное заседание совета по безопасности.

    Главный дипломат Пакистана в Нью-Дели получил ноту от МИД Индии о высылке военных советников Пакистана после недавней атаки террористов в Джамму и Кашмир.

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    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

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    24 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

    По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.

    По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.

    Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.

    «Это должен быть компромисс», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

    Коментарии (7)
    24 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Блогер из России арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве

    Блогер из России Васильев арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве

    Блогер из России арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский блогер Виктор Васильев, известный как автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем», заключен под стражу по решению суда в Бишкеке.

    Решение о заключении Васильева под стражу принял Первомайский районный суд Бишкека, передает ТАСС.

    Пресс-служба суда пояснила, что арест стал ответом на ходатайство следователя Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики. Васильева обвинили по статье о наемничестве.

    Блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 июня 2025 года, пока идет следствие. Васильева называют также африканистом и политологом, а его задержание ранее обсуждалось в ряде Telegram-каналов.

    Ранее в Бишкеке сотрудницу Русского дома заключили под стражу по подозрению в соучастии в вербовке наемников для вооруженных конфликтов за рубежом.

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    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 15:56 • Новости дня
    Президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви

    Президент Эстонии Карис не утвердил закон против Эстонской православной христианской церкви

    Президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Алар Карис отклонил законопроект, который мог привести к запрету деятельности Эстонской православной христианской церкви.

    Поправки к закону о церквях и приходах, которые могли фактически запретить деятельность Эстонской православной христианской церкви, не утвердил президент страны Алар Карис, передает ТАСС. По его мнению, принятые парламентом изменения не соответствуют конституции страны.

    Как уточняет портал национального гостелерадио ERR, законопроект направлен на ужесточение регулирования деятельности религиозных организаций. Карис подчеркнул, что защита конституционного порядка важнее политических решений парламента, поэтому он не подписал изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила давление властей Эстонии на Православную церковь. Эстонская православная церковь была переименована в Эстонскую православную христианскую церковь для подчеркивания своей миссии служения всем жителям страны при сохранении православных традиций.

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