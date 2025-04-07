Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
ФАС предупредила торговые сети о недопустимости роста цен перед Пасхой
ФАС обратила внимание торговых сетей на недопустимость повышения цен перед Пасхой
ФАС обратилась к торговым сетям с предупреждением о недопустимости роста цен на продукты перед Пасхой, включая яйца и кондитерские изделия.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждение крупнейшим торговым сетям о необходимости добросовестного поведения на рынке в период повышенного спроса перед Пасхой, сообщает ТАСС. Ведомство подчеркнуло недопустимость необоснованного повышения цен на такие продукты, как куриные яйца и кондитерские изделия.
ФАС постоянно анализирует цены на продукты питания и отметила, что стоимость куриных яиц может меняться в течение года, в том числе из-за сезонных факторов, таких как предстоящая Пасха. Ведомство напомнило, что необходимо соблюдать требования антимонопольного законодательства и будет принимать меры в случае выявления недобросовестных действий со стороны участников рынка.
ФАС также рекомендовала торговым сетям в случае снижения цен от поставщиков передавать это снижение конечным потребителям, чтобы избежать искусственного завышения цен на продукты питания в праздничный период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу. Также сообщалось, что издательство «Просвещение» подало иск против ФАС в арбитражный суд.