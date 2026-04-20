MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Military Watch Magazine, что, несмотря на популярность «Искандера-М», оснащенного баллистическими ракетами, именно версия с крылатыми ракетами способна нанести больший урон инфраструктуре альянса в случае крупномасштабного конфликта, передает РИА «Новости».

«И хотя его часто затмевает комплекс «Искандер-М», оснащенный баллистическими ракетами, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее», – говорится в публикации. Издание отмечает, что среди ключевых преимуществ «Искандера-К» – увеличенная дальность, низкая заметность и способность преодолевать современные системы ПВО.

В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты «Искандера-К» летят медленнее, но их сложнее обнаружить и отследить. Они способны маневрировать на малой высоте, используя рельеф местности, что делает их перехват крайне затруднительным.

Military Watch Magazine также обращает внимание, что из-за продолжающегося конфликта на Украине возможности ПВО стран-членов НАТО заметно сократились. Большое количество зенитных ракет, радиолокационных станций и командных пунктов было передано ВСУ, что истощило запасы альянса. Аналогичные проблемы, по данным издания, наблюдаются и у США, где комплексы ПВО были задействованы против Ирана.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

